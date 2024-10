Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie v novej sezóne inscenáciu Peniaze

Prešov 9. októbra (TASR) - Peniaze je názov inscenácie, ktorú ako svoju prvú premiéru v novej sezóne uvedie činoherný súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove. Naštudovanie dramatického textu Doda Gombára v interpretácii realizačného tímu na čele s hosťujúcou režisérkou Alenou Weisel Lelkovou má charakter celoslovenskej premiéry. Uskutoční sa v piatok (11. 10.) na veľkej scéne DAD v Prešove.



Rozhodnutie zaradiť hru Gombára do repertoáru DAD zdôvodnil hosťujúci dramaturg Miron Pukan snahou vykryť "biele miesto" v ňom, keďže DAD už dlhšie nehralo súčasnú slovenskú drámu. "Očakávame, že svojou aktuálnosťou osloví všetky divácke vrstvy. Cez humorné roviny rieši situácie všedného dňa. Autorov humor je láskavý i bolestný," poznamenal Pukan.



Pre Lelkovú je možnosť režírovať Peniaze návratom do DAD, lebo v roku 2014 sa tu podpísala pod réžiu hry Krcheň Nesmrteľný od Evy Maliti-Fraňovej. "Autor textu je môj generačný súpútnik. Oslovuje ma tým, ako zobrazuje medziľudské vzťahy súčasníkov, čo je aj mne vlastné. Hra je plná výsostne aktuálnych vzťahových problémov na rôznych generačných úrovniach. Keďže si uvedomujem, že DAD nepatrí k finančne bohatým divadlám, tak sme museli veľmi rozmýšľať, čo všetko si môžeme dovoliť so scénou. Navyše divadlo je zájazdové, takže aj to sme rešpektovali," skonštatovala Lelková.



Riaditeľ DAD Marián Marko vidí v uvedení tohto titulu ďalšiu dobrú príležitosť, ako osloviť divákov aj v širšom regióne, kam DAD so svojimi inscenáciami prichádza. "Samozrejme našou túžbou pri každej jednej je aj to, aby sme s ňou boli pozvaní na nejaký festival," doplnil Marko.



Jednu z hlavných úloh hrá Martin Oravec, ďalšími účinkujúcimi hercami v inscenácii sú Zuzana Kovalčíková v alternácii s Miriamou Fedorkovou, Jevgenij Libezňuk, Vladimír Roháč, Jozef Pantlikáš, Jozef Tkáč a Vasiľ Rusiňák. Scéna a kostýmy sú dielom hosťujúcej Zuzu Hudek. Hudbu k inscenácii skomponoval takisto ako hosť Martin Husovský. Autorkou prekladu inscenácie do rusínskeho jazyka je Anna Kuzmiaková.



DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku. Inscenácia Peniaze je v 79. sezóne, vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 399. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR od komisie pre rusínsku kultúru.