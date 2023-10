Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie v premiére rozprávku Soľ nad zlato

Prešov 17. októbra (TASR) - Rozprávku Soľ nad zlato uvedie v premiére v piatok (20. 10.) Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove. Príbeh o troch dcérach a pyšnom kráľovi vyrozprávajú malí permoníci zo soľnej bane kráľovnej Solmíry. V predstavení bude podľa jeho tvorcov veľa masiek, humoru, pohybu, čarovných vozíkov, ako aj poézie.



"Aj v iných divadlách to zvykne fungovať tak, že po roku a pol, dvoch rokoch sa zvykne robiť nová rozprávka, tak aj my sme pristúpili k tomu. S režisérom sme konzultovali, akú vyberieme. Soľ nad zlato je taká známa a milá rozprávka. Nechceli sme nejaké také vojnové a bitkárske, takže takouto milou rozprávkou chceme osloviť našich najmenších divákov," uviedol riaditeľ DAD Marián Marko.



Záujem detí o rozprávky v divadle je podľa jeho slov veľký a ich reakcie sú veľmi úprimné. "Deťom ak sa niečo páči, tak to ocenia. Ak sa niečo nepáči, tak potom vyrušujú alebo alebo aj odchádzajú z predstavenia," vysvetlil Marko a doplnil, že čo deťom rozprávka prinesie, rozhodujú samy.



"Stretol som sa s tým už pri iných rozprávkach, že deti vysvetľujú rodičom, čo sa deje. Bola tu slovenská rodinka, rodičia asi ani nerozumeli rusínsky, ale deti pochopili z toho kontextu a vysvetľovali rodičom, čo sa všetko deje," priblížil Marko.



"Soľ nad zlato vždy bude témou, nad ktorou sa môžeme zamyslieť, že čo je vlastne v živote dôležité a ako si všímame veci ako nutné, potrebné. Ako si všímame prepych, materializmus, ale aj jednoduché veci. Tento motív v rozprávke je stále osviežujúci a hlavne je to zaujímavé aj v tom, že to má jednoduchý dej, ktorý sa dá vyrozprávať tromi vetami, ale stále deti fascinuje. Keď máte dobrý dej a príbeh, tak pre režiséra je už iba jedna úloha, aby to atraktívne odkomunikoval s publikom," povedal režisér predstavenia Kamil Žiška.



Premiéra, ktorú DAD uvedie v piatok o 17.00 h na veľkej scéne, je v 78. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 395. premiérou.