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Divadlo Andreja Bagara otvorí divadlo deťom
Tohtoročný program sa nesie v znamení príbehu Petra Pana a nadväzuje na májovú premiéru rodinnej komédie Zbabraný Peter Pan.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje druhý ročník podujatia pre deti s názvom DAB nikdy nespí. Uskutoční sa 5. a 6. júna. Deťom ponúkne možnosť stráviť noc v priestoroch divadla a stať sa na krátky čas súčasťou jeho sveta.
Ako informovalo DAB, noc v divadelnom zákulisí zažije 45 detí, ktoré čaká program plný divadelných tajomstiev a zážitkov. „Nie je to len obyčajná prespávačka v divadle. Deti sa na jednu noc naozaj stanú súčasťou divadelného života, nahliadnu do zákulisia, stretnú sa s hercami, technikmi aj ďalšími profesiami a objavia tajomstvá ukryté za oponou. O účasť na podujatí bol mimoriadny záujem, čo dokazuje aj fakt, že všetkých 45 miest bolo obsadených v priebehu krátkeho času od spustenia registrácie,“ priblížila riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Tohtoročný program sa nesie v znamení príbehu Petra Pana a nadväzuje na májovú premiéru rodinnej komédie Zbabraný Peter Pan. Pre deti je pripravená dobrodružná hra s množstvom úloh a stanovíšť. Účastníkov čaká bohatý program plný workshopov a zážitkov. Je medzi nimi Kvíz Petra Pana, škola divadelných trikov, hry s divadelnými rekvizitami, návšteva pirátskeho brloha, stretnutie s vílou, obľúbené dabingové štúdio i ďalšie interaktívne stretnutia, počas ktorých si deti vyskúšajú rôzne podoby divadelnej tvorby.
Organizátori pripravili aj špeciálne prekvapenie, ktoré ešte viac umocní atmosféru sveta Petra Pana. „Deti si vyskúšajú aj divadelné ‚lietanie‘, ktoré sa bude konať pod dohľadom odborníkov a s dôrazom na maximálnu bezpečnosť detí. Tá patrí medzi najvyššie priority. Počas celého podujatia bude zabezpečený odborný dozor aj prítomnosť zdravotníka. O deti sa bude starať skúsený tím pracovníkov pripravený riešiť akúkoľvek situáciu,“ pripomenula riaditeľka DAB.
Podujatie sa začne 5. júna večer príchodom detí do divadla, ktoré bude následne čakať večerná tancovačka a rozprávka na dobrú noc. Program bude 6. júna pokračovať workshopmi a tvorivými aktivitami. Vyvrcholí predstavením Zbabraný Peter Pan, po ktorom bude nasledovať detská recepcia a autogramiáda.
Projekt DAB nikdy nespí je súčasťou snahy DAB približovať divadlo novým generáciám a vytvárať pre deti osobné zážitky, ktoré môžu formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu na celý život. „Veríme, že tento vzťah si človek buduje aj cez osobnú skúsenosť. Ak niekto strávi noc alebo viacero dní priamo na divadelnom javisku či v divadelnom zákulisí, tak je veľká šanca, že sa bude do divadla vracať aj neskôr,“ skonštatovala Moravčíková.
Ako informovalo DAB, noc v divadelnom zákulisí zažije 45 detí, ktoré čaká program plný divadelných tajomstiev a zážitkov. „Nie je to len obyčajná prespávačka v divadle. Deti sa na jednu noc naozaj stanú súčasťou divadelného života, nahliadnu do zákulisia, stretnú sa s hercami, technikmi aj ďalšími profesiami a objavia tajomstvá ukryté za oponou. O účasť na podujatí bol mimoriadny záujem, čo dokazuje aj fakt, že všetkých 45 miest bolo obsadených v priebehu krátkeho času od spustenia registrácie,“ priblížila riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Tohtoročný program sa nesie v znamení príbehu Petra Pana a nadväzuje na májovú premiéru rodinnej komédie Zbabraný Peter Pan. Pre deti je pripravená dobrodružná hra s množstvom úloh a stanovíšť. Účastníkov čaká bohatý program plný workshopov a zážitkov. Je medzi nimi Kvíz Petra Pana, škola divadelných trikov, hry s divadelnými rekvizitami, návšteva pirátskeho brloha, stretnutie s vílou, obľúbené dabingové štúdio i ďalšie interaktívne stretnutia, počas ktorých si deti vyskúšajú rôzne podoby divadelnej tvorby.
Organizátori pripravili aj špeciálne prekvapenie, ktoré ešte viac umocní atmosféru sveta Petra Pana. „Deti si vyskúšajú aj divadelné ‚lietanie‘, ktoré sa bude konať pod dohľadom odborníkov a s dôrazom na maximálnu bezpečnosť detí. Tá patrí medzi najvyššie priority. Počas celého podujatia bude zabezpečený odborný dozor aj prítomnosť zdravotníka. O deti sa bude starať skúsený tím pracovníkov pripravený riešiť akúkoľvek situáciu,“ pripomenula riaditeľka DAB.
Podujatie sa začne 5. júna večer príchodom detí do divadla, ktoré bude následne čakať večerná tancovačka a rozprávka na dobrú noc. Program bude 6. júna pokračovať workshopmi a tvorivými aktivitami. Vyvrcholí predstavením Zbabraný Peter Pan, po ktorom bude nasledovať detská recepcia a autogramiáda.
Projekt DAB nikdy nespí je súčasťou snahy DAB približovať divadlo novým generáciám a vytvárať pre deti osobné zážitky, ktoré môžu formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu na celý život. „Veríme, že tento vzťah si človek buduje aj cez osobnú skúsenosť. Ak niekto strávi noc alebo viacero dní priamo na divadelnom javisku či v divadelnom zákulisí, tak je veľká šanca, že sa bude do divadla vracať aj neskôr,“ skonštatovala Moravčíková.