Divadlo Andreja Bagara ponúka vysokoškolákom stážový program
Účastníci stážového programu sa dozvedia množstvo informácií o dramaturgii, marketingu, PR, obchode či technickom zákulisí.
Autor TASR
Nitra 8. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravilo nový stážový program. Ako informovalo, študentom vysokých škôl v ňom ponúka možnosť vyskúšať si rôzne divadelné profesie a zažiť atmosféru profesionálneho divadla.
Účastníci stážového programu sa dozvedia množstvo informácií o dramaturgii, marketingu, PR, obchode či technickom zákulisí. Prihlásiť sa môžu do 24. októbra a na jeden semester sa stanú súčasťou divadelného tímu. „Program nie je honorovaný. Benefitom je však cenná prax v umeleckom prostredí a možnosť nahliadnuť do zákulisia. Študenti sa naučia, ako vzniká inscenácia od prvotnej myšlienky až po premiéru. Zistia, že divadlo nestojí len na hercoch, ale aj na kreatívnych ľuďoch v pozadí. Nazrú do zákulisia a doslova na vlastnej koži zažijú, ako to funguje aj z druhej strany opony,“ povedala o stážovom programe riaditeľka divadla Veronika Moravčíková.
DAB do programu hľadá aktívnych a tvorivých študentov vysokých škôl na všetkých troch stupňoch štúdia. Stáž prebieha počas zimného aj letného semestra podľa výberu účastníkov a zohľadňuje odbor ich štúdia. „Skúsenosti môžu získať v oblastiach ako dramaturgia, marketing a PR, fundraising, umelecko-technické činnosti, technické činnosti i obchod. Účastníci sa stanú súčasťou akčného tímu, v rámci ktorého zažijú naozaj všetko. Od smiechu cez adrenalín až po standing ovation,“ dodala Moravčíková.
