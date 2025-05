Divadlo Andreja Bagara prináša na Medzinárodný festival hru Vlastenci

Nitra 23. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa tento rok stalo opäť spoluorganizátorom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a aktívne prispelo aj k jeho dramaturgii. Ako informovalo, do programu festivalu prináša aktuálnu drámu Vlastenci z dielne činohry Národného divadla (ND) Brno v réžii Jakuba Šmída.



Riaditeľka DAB Veronika Moravčíková pripomenula, že autorom inscenácie Vlastenci je známy britský scenárista a dramatik Peter Morgan. „Ten stojí za scenármi a námetmi napríklad k filmu Kráľovná, ktorý bol v roku 2006 nominovaný na Oscara v kategórii najlepší pôvodný scenár, k filmu Bohemian Rhapsody, Rivali či k seriálu Koruna,“ doplnila Moravčíková.



Hra Vlastenci je vkladom DAB do programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. „Vybrali sme ju, pretože je mimoriadne aktuálna a korešponduje s ideovými zámermi festivalu. Je to predstavenie, ktoré ponúka pohľad na mocenský vzostup človeka bez morálnych zásad. Ponúka strhujúci dej, aktuálnosť a vynikajúce spracovanie i výkony hercov. Je politickým trilerom zasadeným do turbulentných 90. rokov v Rusku. Optikou západoeurópskeho dramatika odhaľuje pozadie vzostupu Vladimira Putina k moci a politické hry, ktoré zmenili osud jednej z najväčších svetových veľmocí,“ priblížila Moravčíková.



Vlastenci mali v ND v Brne premiéru v januári 2025. „V Českej republike sa hra stretla s veľkým ohlasom. DAB ju uvedie vo svojej Veľkej sále 10. júna o 18.30 h ako súčasť sekcie Otvorená scéna na festivale Divadelná Nitra 2025. Verejnosť môže zaujať i to, že divákov čaká dramaturgický úvod a po skončení aj následná diskusia s tvorcami,“ doplnila Moravčíková.