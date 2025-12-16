Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Regióny

Divadlo Andreja Bagara pripravuje hudobnú komédiu Play Plautus

.
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v stredu 3. septembra 2025 predstavilo verejnosti svoju novú divadelnú sezónu 2025/2026. Na podujatí s názvom S vami od začiatku - Vaše divadlo predstavilo priamo svojim divákom šesť premiér, ktoré plánuje uviesť. Ako povedala riaditeľka DAB Veronika Moravčíková, pri príprave sezóny bolo cieľom tvorivého tímu, aby sa divadlo čo najviac otvorilo svojim divákom. DAB uvedie v novej 76. divadelnej sezóne celkovo šesť premiér. V rámci off-programu to bude projekt autorky, režisérky a herečky Kristíny Turjanovej s názvom Objím ma. Hlavný program sezóny ponúkne čiernu komédiu Finito v réžii Michala Vajdičku, hudobnú komédiu Play Plautus v réžii Łukasza Kosa, smutno-smiešne príbehy zo Slovenska v inscenácii V mene Ballu v réžii Júlie Rázusovej, slovenské balady v inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána a rozprávku Zbabraný Peter Pan v réžii Ondreja Spišáka. Na snímke zľava herci Sára Polyáková, Ján Cibula a Eva Pavlíková počas otvorenia sezóny v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa tvorcov ponúkne hra nielen výnimočný humor, ktorý položil základy európskej komédie, ale aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby i hudobné spracovanie Plautových veršov.

Autor TASR
Nitra 16. decembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje komédiu Play Plautus. Divákom ponúkne spracovanie komédií Pseudolus a Strašidlo rímskeho autora Tita Maccia Plauta. Ako informovalo divadlo, premiéru hry v réžii poľského režiséra Łukasza Kosa uvedie DAB 23. januára 2026 vo Veľkej sále.

Podľa tvorcov ponúkne hra nielen výnimočný humor, ktorý položil základy európskej komédie, ale aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby i hudobné spracovanie Plautových veršov. „Ponúkne humor, vtip, hudbu, pohľad na antické divadlo i do divadelného zákulisia. Na základe tých najstarších antických textov chceme ísť až ku koreňom komédie,“ povedal o hre jej režisér.

V Plautových hrách sa objavuje téma slobody a podľa dramaturgičky Slavky Civáňovej bude prítomná aj v inscenácii Play Plautus. „Autor často zobrazuje postavu šikovného otroka, ktorý pomáha svojmu pánovi riešiť problémy. Obvykle však odmietne ponúkanú voľnosť, pretože nechce niesť zodpovednosť, ktorú prináša. Otvára sa nám tak veľká téma slobody i toho, do akej miery sa človek môže stať otrokom systému, vlastných túžob či strachu,“ priblížila Civáňová.

Cieľom tvorcov je tiež priniesť takzvané priznané divadlo, vďaka ktorému diváci počas predstavenia uvidia hercov na javisku, ale aj zákulisie, foyer či herecký bufet, v ktorom účinkujúci čakajú na svoj výstup. „Pomocou naživo točeného videa i vopred natočených záberov divákom ukážeme miesta, do ktorých sa bežne nedostanú. Chceme, aby diváci videli, ako sa divadlo tvorí a odhalíme to, čo sa skrýva za hotovou inscenáciou, ktorú vidia na javisku,“ povedal Kos.

Inscenácia Play Plautus sa podľa jej tvorcov pohráva s klasickou antickou komédiou a možnosťami jej súčasného spracovania. Zároveň chce priblížiť svet antického divadla. „Existuje veľa teórií, ako vyzeralo, ako fungovalo, s akými typmi postáv pracovalo, ako vyzeral divadelný priestor. V skutočnosti máme k dispozícii iba texty. Všetko ostatné sú len domnienky a podstatné je to, čo sa deje v hlave diváka, čo v divadle prežíva. Toto sú komentáre, ktoré chcem do inscenácie dostať a vrátiť sa k podstate divadla,“ skonštatoval režisér.

Dôležitou súčasťou inscenácie Play Plautus má byť hudba, ktorú tvorí herec DAB Ján Cibula. Aj keď nejde o muzikál, v hre bude podľa režiséra dôležitá. „Štylisticky to bude súčasná hudba, no inšpirovali sme sa tým, ako svoje inscenácie písal Plautus. Vieme, že v jeho hrách hudba bola a my ju budeme vnímať ako jeden z inštrumentov, ktorý môže herec na javisku využívať,“ doplnil režisér.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie