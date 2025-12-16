< sekcia Regióny
Divadlo Andreja Bagara pripravuje hudobnú komédiu Play Plautus
Podľa tvorcov ponúkne hra nielen výnimočný humor, ktorý položil základy európskej komédie, ale aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby i hudobné spracovanie Plautových veršov.
Autor TASR
Nitra 16. decembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje komédiu Play Plautus. Divákom ponúkne spracovanie komédií Pseudolus a Strašidlo rímskeho autora Tita Maccia Plauta. Ako informovalo divadlo, premiéru hry v réžii poľského režiséra Łukasza Kosa uvedie DAB 23. januára 2026 vo Veľkej sále.
Podľa tvorcov ponúkne hra nielen výnimočný humor, ktorý položil základy európskej komédie, ale aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby i hudobné spracovanie Plautových veršov. „Ponúkne humor, vtip, hudbu, pohľad na antické divadlo i do divadelného zákulisia. Na základe tých najstarších antických textov chceme ísť až ku koreňom komédie,“ povedal o hre jej režisér.
V Plautových hrách sa objavuje téma slobody a podľa dramaturgičky Slavky Civáňovej bude prítomná aj v inscenácii Play Plautus. „Autor často zobrazuje postavu šikovného otroka, ktorý pomáha svojmu pánovi riešiť problémy. Obvykle však odmietne ponúkanú voľnosť, pretože nechce niesť zodpovednosť, ktorú prináša. Otvára sa nám tak veľká téma slobody i toho, do akej miery sa človek môže stať otrokom systému, vlastných túžob či strachu,“ priblížila Civáňová.
Cieľom tvorcov je tiež priniesť takzvané priznané divadlo, vďaka ktorému diváci počas predstavenia uvidia hercov na javisku, ale aj zákulisie, foyer či herecký bufet, v ktorom účinkujúci čakajú na svoj výstup. „Pomocou naživo točeného videa i vopred natočených záberov divákom ukážeme miesta, do ktorých sa bežne nedostanú. Chceme, aby diváci videli, ako sa divadlo tvorí a odhalíme to, čo sa skrýva za hotovou inscenáciou, ktorú vidia na javisku,“ povedal Kos.
Inscenácia Play Plautus sa podľa jej tvorcov pohráva s klasickou antickou komédiou a možnosťami jej súčasného spracovania. Zároveň chce priblížiť svet antického divadla. „Existuje veľa teórií, ako vyzeralo, ako fungovalo, s akými typmi postáv pracovalo, ako vyzeral divadelný priestor. V skutočnosti máme k dispozícii iba texty. Všetko ostatné sú len domnienky a podstatné je to, čo sa deje v hlave diváka, čo v divadle prežíva. Toto sú komentáre, ktoré chcem do inscenácie dostať a vrátiť sa k podstate divadla,“ skonštatoval režisér.
Dôležitou súčasťou inscenácie Play Plautus má byť hudba, ktorú tvorí herec DAB Ján Cibula. Aj keď nejde o muzikál, v hre bude podľa režiséra dôležitá. „Štylisticky to bude súčasná hudba, no inšpirovali sme sa tým, ako svoje inscenácie písal Plautus. Vieme, že v jeho hrách hudba bola a my ju budeme vnímať ako jeden z inštrumentov, ktorý môže herec na javisku využívať,“ doplnil režisér.
