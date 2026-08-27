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Divadlo Andreja Bagara pripravuje inscenáciu Veľký inkvizítor
Príbeh sa odohráva počas španielskej inkvizície.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo čítacími skúškami s prípravou novej inscenácie Veľký inkvizítor. Hra prináša na javisko zdramatizovanú kapitolu z románu Bratia Karamazovovci Fjodora Michajloviča Dostojevského. DAB ju v réžii Rastislava Balleka uvedie v premiére 16. októbra 2026.
Príbeh sa odohráva počas španielskej inkvizície. Ježiš Kristus sa vracia na zem, no je zajatý a vo väzení sa stretáva s Veľkým inkvizítorom, mužom presvedčeným, že ľudia po slobode v skutočnosti netúžia. „Oveľa radšej podľa neho prijmú istotu, poriadok a jednoduché odpovede, aj keby sa za ne museli vzdať vlastnej vôle. Nočný rozhovor sa tak mení na znepokojivý súboj o podstatu ľudskej slobody. Čo ak ľuďom slobodu netreba brať násilím - čo ak sa jej sami vzdajú výmenou za bezpečie? Práve táto otázka tvorí jeden z kľúčov novej inscenácie,“ uvádzajú tvorcovia inscenácie.
Adaptáciu pripravili Rastislav Ballek a Peter Pavlac. Inscenácia prináša na javisko monodramatický experiment, v ktorom sa stretáva jeden herec, jeden hudobník, prázdny priestor a sila Dostojevského textu. Ústrednú postavu Ivana Karamazova stvárni herec DAB Otto Culka. Jeho herecký prejav dopĺňa hudobník a spolu vytvárajú polylóg, v ktorom sa jeden hlas stáva nositeľom viacerých významových rovín.
Nezvyčajná bude aj samotná perspektíva diváka. Publikum nebude sedieť v tradičnom hľadisku, ale priamo na javisku Veľkej sály DAB, vrátane javiskovej točne. Tá sa počas predstavenia niekoľkokrát pomaly pootočí a stane sa súčasťou umeleckej koncepcie inscenácie. „Herec pritom rozohráva príbeh naprieč priestorom javiska, hľadiska aj ďalšími netradičnými miestami divadla. Diváci tak uvidia nielen predstavenie, ale aj samotnú divadelnú sálu z perspektívy, ktorú pri bežnej návšteve nezažijú,“ priblížili tvorcovia hry.
Veľký inkvizítor sa na slovenské javiská dostáva vo svojej plnej podobe po prvý raz. „Inscenácia divákom ponúkne nielen stretnutie s výnimočným literárnym textom, ale aj netradičný divadelný zážitok, pri ktorom sa hranica medzi javiskom a hľadiskom úplne stiera,“ doplnilo DAB.
Príbeh sa odohráva počas španielskej inkvizície. Ježiš Kristus sa vracia na zem, no je zajatý a vo väzení sa stretáva s Veľkým inkvizítorom, mužom presvedčeným, že ľudia po slobode v skutočnosti netúžia. „Oveľa radšej podľa neho prijmú istotu, poriadok a jednoduché odpovede, aj keby sa za ne museli vzdať vlastnej vôle. Nočný rozhovor sa tak mení na znepokojivý súboj o podstatu ľudskej slobody. Čo ak ľuďom slobodu netreba brať násilím - čo ak sa jej sami vzdajú výmenou za bezpečie? Práve táto otázka tvorí jeden z kľúčov novej inscenácie,“ uvádzajú tvorcovia inscenácie.
Adaptáciu pripravili Rastislav Ballek a Peter Pavlac. Inscenácia prináša na javisko monodramatický experiment, v ktorom sa stretáva jeden herec, jeden hudobník, prázdny priestor a sila Dostojevského textu. Ústrednú postavu Ivana Karamazova stvárni herec DAB Otto Culka. Jeho herecký prejav dopĺňa hudobník a spolu vytvárajú polylóg, v ktorom sa jeden hlas stáva nositeľom viacerých významových rovín.
Nezvyčajná bude aj samotná perspektíva diváka. Publikum nebude sedieť v tradičnom hľadisku, ale priamo na javisku Veľkej sály DAB, vrátane javiskovej točne. Tá sa počas predstavenia niekoľkokrát pomaly pootočí a stane sa súčasťou umeleckej koncepcie inscenácie. „Herec pritom rozohráva príbeh naprieč priestorom javiska, hľadiska aj ďalšími netradičnými miestami divadla. Diváci tak uvidia nielen predstavenie, ale aj samotnú divadelnú sálu z perspektívy, ktorú pri bežnej návšteve nezažijú,“ priblížili tvorcovia hry.
Veľký inkvizítor sa na slovenské javiská dostáva vo svojej plnej podobe po prvý raz. „Inscenácia divákom ponúkne nielen stretnutie s výnimočným literárnym textom, ale aj netradičný divadelný zážitok, pri ktorom sa hranica medzi javiskom a hľadiskom úplne stiera,“ doplnilo DAB.