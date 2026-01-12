< sekcia Regióny
Divadlo Andreja Bagara pripravuje v roku 2026 nové premiéry
Autor TASR
Nitra 12. januára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúkne svojim divákom v druhej časti sezóny 2025/2026 štyri nové premiéry. Okrem toho pripravuje aj viaceré sprievodné podujatia.
Prvou premiérou v roku 2026 bude v nitrianskom divadle inscenácia Play Plautus v réžii poľského režiséra Lukasza Kosa. Ako informovalo DAB, premiéra sa bude konať 23. januára vo Veľkej sále. Inscenácia ponúkne spracovanie komédií Pseudolus a Strašidlo rímskeho dramatika Tita Maccia Plauta. „Okrem výnimočného humoru, ktorý položil základy európskej komédie, prinesie aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby a zároveň nové súčasné hudobné spracovanie Plautových veršov,“ povedala riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ďalšou premiérou bude inscenácia Rev, vresk a brut, ktorú DAB uvedie 20. marca vo Veľkej sále. Pôjde o dramatizáciu slovenských balád v réžii Jána Luterána. Smutno-smiešne príbehy z južného Slovenska prinesie divákom inscenácia V mene Ballu. Autorskú adaptáciu próz slovenského spisovateľa Vladimíra Ballu bude režírovať čerstvá nositeľka ocenenia Dosky Júlia Rázusová. Premiéra v Štúdiu DAB je naplánovaná na 27. marca. „Poslednou premiérou sezóny 2025/2026 bude rodinná inscenácia pre deti aj dospelých s názvom Zbabraný Peter Pan v réžii Ondreja Spišáka. Príbeh plný mágie a šibalstiev uvedie DAB v slovenskej premiére 29. mája vo Veľkej sále,“ doplnila Moravčíková.
Ako pripomenula, v DAB sa vo februári uskutoční aj premiéra inscenácie Šťastie v réžii Michala Vajdičku so Zdenou Studenkovou a Jozefom Vajdom. „Ide o spoluprácu, ktorá umožňuje divadlu rozširovať programovú ponuku o výnimočné projekty a prinášať nitrianskemu publiku atraktívne tituly nad rámec vlastného repertoáru. Inscenácia nebude súčasťou stáleho repertoáru DAB, no divadlo počíta s jej pravidelným hosťovaním,“ priblížila Moravčíková.
Súčasťou druhej časti divadelnej sezóny 2025/2026 budú aj viaceré sprievodné podujatia. „Pripravujeme výstavu Mareka Ormandíka, ktorý bude priamo v priestoroch divadla počas skúšobného procesu maľovať nové obrazy. Vznikať budú v bezprostrednej reakcii na pripravované inscenácie Rev, vresk a brut a V mene Ballu,“ povedala riaditeľka DAB.
Divadlo chce pokračovať aj v projekte DAB nikdy nespí, v rámci ktorého deti opäť prespia v divadle, aby spoznali jeho zákulisie po odchode divákov. „Okrem toho budeme aj tento rok spolupracovať na príprave Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorého jubilejný 35. ročník sa uskutoční v tradičnom septembrovom termíne,“ dodala Moravčíková.
