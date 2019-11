Divadlo Andreja Bagara si zamatovú revolúciu pripomenie výstavou

Nitra 7. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre si pripomenie 30. výročie Nežnej revolúcie výstavou s názvom Nežná.nr. Expozícia bude sprístupnená 16. novembra vo foyeri o 18.30 h na treťom podlaží.



Podujatie je venované udalostiam v novembri a decembri 1989 a podrobne mapuje predovšetkým aktivity nitrianskych divadelníkov v tomto období. „Ich situácia bola veľmi špecifická. V čase, keď sa slovenské divadlá zapájali do udalostí a rušili predstavenia so známym heslom tej doby „Dnes večer nehráme“, bola väčšina umeleckého súboru DAB na zájazde v Moskve. O udalostiach 17. novembra sa tak dozvedali iba cez telefonáty od svojich blízkych a divadelníkov,“ pripomenula autorka výstavy Slavka Civáňová.



Pracovníci DAB sa podľa jej slov ocitli v komplikovanej situácii, keď časť hercov chcela na situáciu okamžite reagovať, iní mali zasa obavy. „Do Moskvy prišli na pozvanie a celý zájazd vrátane leteniek platila sovietska strana. Herci nakoniec 21. novembra čítali v Moskve vyhlásenie, v ktorom sa pripojili k protestom, ktoré už v tom čase boli v Československu,“ vysvetlil Civáňová. Ako doplnila, hneď po svojom návrate z Moskvy sa DAB aktívne zapojilo do novembrového diania.



Výstava Nežná.nr zachytáva práve tieto dramatické udalosti z pred 30 rokov. Medzi exponátmi bude text vyhlásenia, ktoré herci čítali v Moskve i ďalšie dochované vyhlásenia a stanoviská, videozáznam i fotografie. „Výstava mapuje aj ďalšie aktivity hercov, ich výjazdy do regiónov a tovární, kde sa na mítingoch stretávali s verejnosťou. Súčasťou výstavy sú aj fotografie ľudí, ktorí zareagovali na výzvu DAB. Návštevníci tu nájdu aj dobovú dennú tlač, plagáty a rôzne letáky,“ uviedla Civáňová.



Po vernisáži sa bude konať diskusia s divadelníkmi, ktorí budú hovoriť o novembrových udalostiach v Moskve i Nitre, ale aj v iných divadlách na Slovensku tak, ako si ich pamätajú. Zúčastní sa na nej Darina Kárová, ktorá bola v roku 1989 dramaturgičkou DAB, herečka DAB Eva Pavlíková, Eva Matejková a Marián Slovák, ktorí boli od roku 1972 herci DAB, ale v novembri 1989 už boli členovia Divadla Nová Scéna a Ivan Gontko zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. „Diskusiu bude sprevádzať aj hudobný program v podaní najmladšej generácie súboru DAB,“ dodala Civáňová.