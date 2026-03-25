Divadlo Andreja Bagara uvedie premiéru inscenácie V mene Ballu
Režisérka spolu s dramaturgičkou Hanou Launerovou a autorom adaptácie Michalom Balážom vybrali dve Ballove novely - V mene Otca a Veľká láska.
Autor TASR
Nitra 25. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvedie v piatok 27. marca premiéru inscenácie V mene Ballu. Hra v réžii Júlie Rázusovej vznikla na motívy diel slovenského prozaika Vladimíra Ballu. Ako pripomenuli tvorcovia, ide o prvé scénické spracovanie jeho tvorby na slovenských javiskách.
Režisérka spolu s dramaturgičkou Hanou Launerovou a autorom adaptácie Michalom Balážom vybrali dve Ballove novely - V mene Otca a Veľká láska. V inscenácii ich prepája silná téma vzťahu otca a syna, ale aj širší pohľad na rodinu, jej krehkosť a zlyhania. „Zaoberáme sa otázkami, čo znamená, keď zlyhá vzťah, kto za to nesie zodpovednosť, alebo či je možné vymaniť sa z chýb našich rodičov. Inscenácia zároveň reflektuje fenomén opakovania rodinných vzorcov a prenášania tráum z generácie na generáciu,“ priblížila Rázusová.
Dej inscenácie sa začína svadbou v roku 1967 a sleduje postupný rozpad jednej rodiny. Diváci budú svedkami toho, ako narušený vzťah medzi otcom a synom ovplyvňuje ďalší život a schopnosť vytvárať si vlastné vzťahy. „Popri hlavnej dejovej línii sa inscenácia dotýka aj širších spoločenských tém - nostalgie, návratov do minulosti či extrémnych názorov, ktoré sa v krízových obdobiach opakovane vynárajú,“ uviedla Rázusová.
Tvorcovia sa snažili zachovať jazyk literárnej predlohy, jeho absurditu aj špecifický humor. Výrazným prvkom inscenácie je aj výtvarná koncepcia od vizuálnej umelkyne Ivany Šátekovej. „Dominantným scénografickým motívom je symbolické „brucho“, ktoré odkazuje na princíp rodu, dedičnosti aj vnútorného sveta postáv, v ktorom sa rodia i rozpadajú vzťahy,“ povedala Launerová.
Podľa režisérky ponúkne inscenácia V mene Ballu nielen silný a zrozumiteľný príbeh, ale aj množstvo presných postrehov o živote. „Je určená rovnako čitateľom Ballovej tvorby, ako aj tým, ktorí sa s jeho svetom stretnú prvýkrát. Spája silnú literárnu predlohu s pôsobivým divadelným jazykom a otvára témy, o ktorých sa síce často nehovorí, no o to viac ich všetci poznáme,“ doplnila Rázusová.
Režisérka spolu s dramaturgičkou Hanou Launerovou a autorom adaptácie Michalom Balážom vybrali dve Ballove novely - V mene Otca a Veľká láska. V inscenácii ich prepája silná téma vzťahu otca a syna, ale aj širší pohľad na rodinu, jej krehkosť a zlyhania. „Zaoberáme sa otázkami, čo znamená, keď zlyhá vzťah, kto za to nesie zodpovednosť, alebo či je možné vymaniť sa z chýb našich rodičov. Inscenácia zároveň reflektuje fenomén opakovania rodinných vzorcov a prenášania tráum z generácie na generáciu,“ priblížila Rázusová.
Dej inscenácie sa začína svadbou v roku 1967 a sleduje postupný rozpad jednej rodiny. Diváci budú svedkami toho, ako narušený vzťah medzi otcom a synom ovplyvňuje ďalší život a schopnosť vytvárať si vlastné vzťahy. „Popri hlavnej dejovej línii sa inscenácia dotýka aj širších spoločenských tém - nostalgie, návratov do minulosti či extrémnych názorov, ktoré sa v krízových obdobiach opakovane vynárajú,“ uviedla Rázusová.
Tvorcovia sa snažili zachovať jazyk literárnej predlohy, jeho absurditu aj špecifický humor. Výrazným prvkom inscenácie je aj výtvarná koncepcia od vizuálnej umelkyne Ivany Šátekovej. „Dominantným scénografickým motívom je symbolické „brucho“, ktoré odkazuje na princíp rodu, dedičnosti aj vnútorného sveta postáv, v ktorom sa rodia i rozpadajú vzťahy,“ povedala Launerová.
Podľa režisérky ponúkne inscenácia V mene Ballu nielen silný a zrozumiteľný príbeh, ale aj množstvo presných postrehov o živote. „Je určená rovnako čitateľom Ballovej tvorby, ako aj tým, ktorí sa s jeho svetom stretnú prvýkrát. Spája silnú literárnu predlohu s pôsobivým divadelným jazykom a otvára témy, o ktorých sa síce často nehovorí, no o to viac ich všetci poznáme,“ doplnila Rázusová.