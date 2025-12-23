< sekcia Regióny
Divadlo Andreja Bagara v Nitre navštívil rekordný počet divákov
Autor TASR
Nitra 23. decembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre má za sebou úspešný rok. Ako uviedla jeho riaditeľka Veronika Moravčíková, v roku 2025 odohralo 247 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 70.000 ľudí.
Podľa vedenia DAB v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla návštevnosť divadla o tisícky divákov. Pozitívny vývoj sa aj bez zvyšovania priemernej ceny vstupenky prejavil i na raste tržieb a prevádzkovom zisku. „Končiaci sa rok 2025 bol pre divadlo priaznivý. Vidíme, že publikum sa k nám vracia. Kým v roku 2024 bola návštevnosť niečo cez 67.000 ľudí, tento rok, ktorý sa ešte neskončil, k nám prišlo už viac ako 70.000 divákov. Za posledných päť rokov ide o rekordnú návštevnosť, naposledy bola na takejto úrovni v roku 2018,“ skonštatovala Moravčíková.
V tomto roku rástol aj počet predstavení, celkovo ich divadlo odohralo 247, čo je o 43 viac ako vlani. DAB sa podľa riaditeľky darilo aj ekonomicky, keď príjmy zo vstupného vzrástli na 1,4 milióna eur. Celkové vlastné príjmy divadla prekročia sumu 1,5 milióna eur, čo je o 300.000 eur viac ako bolo plánované. „Cením si, že sme dobré ekonomické výsledky divadla dosiahli bez zvyšovania cien vstupeniek. Ich priemerná cena dokonca mierne klesla. Znamená to, že sa nám ekonomicky darí nie pre zvyšovanie cien, ale pre rastúci záujem divákov o naše predstavenia. To potvrdzuje, že dobré ekonomické výsledky môžu ísť ruka v ruke s umeleckou kvalitou,“ zdôraznila Moravčíková.
Vyšší záujem publika súvisí aj s množstvom sprievodných podujatí, ktoré DAB v tomto roku pripravilo. Verejné čítačky, diskusie, prezentácie kníh, galaprogramy i ďalšie nové formáty sa postupne stali súčasťou jeho ponuky. „Otvárame sa smerom k verejnosti a búrame predstavu o tom, že divadlo je uzavretý elitársky priestor. Snažíme sa budovať vzťah s publikom založený na dialógu, aby sme sa nestretávali iba jednorazovo, na predstavení, ale oveľa častejšie a intenzívnejšie,“ povedala Moravčíková.
Popri dobrých ekonomických výsledkoch a vyššej návštevnosti zostáva pre DAB dôležité aj jasné umelecké smerovanie. Cieľom vedenia divadla je ponúkať umelecky hodnotný rôznorodý repertoár, ktorý dokáže osloviť viaceré skupiny divákov. Po prvých dvoch jesenných premiérach, autorskom projekte Kristíny Turjanovej Objím ma a komédie Finito v réžii umeleckého šéfa DAB Michala Vajdičku, budú na jar nasledovať ďalšie štyri premiéry. „Budú v réžii čerstvej nositeľky ocenenia Dosky Júlie Rázusovej, Jána Luterána, Ondreja Spišáka a poľského režiséra Lukasza Kosa,“ spomenula Moravčíková.
Ako zdôraznila, nastavovanie umeleckého smerovania divadla je dlhodobý proces. „Som preto veľmi rada, že sa nám spolu s umeleckým šéfom, s naším umeleckým súborom a ďalšími zložkami divadla darí hneď od prvého roka napĺňať projekt, s ktorým sme do DAB prichádzali,“ doplnila Moravčíková.
