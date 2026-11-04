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Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje premiéru inscenácie Bál
Bál prináša na javisko pestrý svet postáv Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorých túžby, vášne, sklamania a slabosti sú aktuálne aj po viac ako sto rokoch.
Autor TASR
Nitra 4. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje novú inscenáciu Bál. Jej premiéra v réžii Michala Vajdičku sa bude vo Veľkej sále DAB konať v piatok 13. novembra. Ako uviedli tvorcovia, Bál prináša na javisko pestrý svet postáv Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorých túžby, vášne, sklamania a slabosti sú aktuálne aj po viac ako sto rokoch.
Príbeh inscenácie sa odohráva na výročnom bále, kde sa stretáva celá dedina. Všetci prichádzajú za zábavou, tancom, flirtom či nádejou na lásku. „Za slávnostnými šatami, úsmevmi a spoločenskými frázami sa však ukrývajú nenaplnené túžby, žiarlivosť, osamelosť, závisť i dávne krivdy. Počas jednej noci sa postupne odkrývajú príbehy ľudí, ktorí túžia po šťastí, no často si ho vlastnými rozhodnutiami komplikujú,“ uviedli o hre jej tvorcovia.
Autor dramatizácie Daniel Majling voľne spracoval prózy Boženy Slančíkovej-Timravy a spolu s režisérom Michalom Vajdičkom vytvoril inscenáciu, ktorá spája humor, iróniu, grotesku aj hlboký pohľad do ľudského vnútra. Timrava dokázala s mimoriadnym nadhľadom a sebairóniou zachytiť protirečenia ľudskej povahy. Jej postavy sú súčasne smiešne aj dojímavé, kruté aj nežné, márnivé aj zraniteľné.
Inscenácia ponúka pohľad na ľudí, ktorí sa snažia naplniť svoje predstavy o láske a šťastí, no narážajú na vlastné slabosti, predsudky a nenaplnené očakávania. Na parkete sa tancuje, zvádza, klame aj žiarli, zatiaľ čo pod povrchom spoločenskej zábavy sa odohrávajú osobné drámy. „Bál je príbehom o láske, márnivosti, nádeji i sklamaní, ale predovšetkým o ľuďoch, v ktorých môžeme spoznať aj sami seba,“ doplnili tvorcovia.
Príbeh inscenácie sa odohráva na výročnom bále, kde sa stretáva celá dedina. Všetci prichádzajú za zábavou, tancom, flirtom či nádejou na lásku. „Za slávnostnými šatami, úsmevmi a spoločenskými frázami sa však ukrývajú nenaplnené túžby, žiarlivosť, osamelosť, závisť i dávne krivdy. Počas jednej noci sa postupne odkrývajú príbehy ľudí, ktorí túžia po šťastí, no často si ho vlastnými rozhodnutiami komplikujú,“ uviedli o hre jej tvorcovia.
Autor dramatizácie Daniel Majling voľne spracoval prózy Boženy Slančíkovej-Timravy a spolu s režisérom Michalom Vajdičkom vytvoril inscenáciu, ktorá spája humor, iróniu, grotesku aj hlboký pohľad do ľudského vnútra. Timrava dokázala s mimoriadnym nadhľadom a sebairóniou zachytiť protirečenia ľudskej povahy. Jej postavy sú súčasne smiešne aj dojímavé, kruté aj nežné, márnivé aj zraniteľné.
Inscenácia ponúka pohľad na ľudí, ktorí sa snažia naplniť svoje predstavy o láske a šťastí, no narážajú na vlastné slabosti, predsudky a nenaplnené očakávania. Na parkete sa tancuje, zvádza, klame aj žiarli, zatiaľ čo pod povrchom spoločenskej zábavy sa odohrávajú osobné drámy. „Bál je príbehom o láske, márnivosti, nádeji i sklamaní, ale predovšetkým o ľuďoch, v ktorých môžeme spoznať aj sami seba,“ doplnili tvorcovia.