Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje čiernu komédiu Finito
Podľa dramaturga Daniela Majlinga prináša inscenácia vážne témy, o ktorých však rozpráva veľmi vtipne.
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje inscenáciu súčasného maďarského dramatika Istvána Tasnádiho s názvom Finito. Premiéru čiernej komédie v réžii Michala Vajdičku uvedie vo Veľkej sále 24. októbra.
Ako uviedli tvorcovia inscenácie, hlavným hrdinom hry je Gašpar, ktorý sa ocitol v kríze stredného veku a rozhodne sa dobrovoľne odísť zo sveta. Svoje rozhodnutie všetkým oznámi a zrazu zisťuje, že ľudia si ho konečne začali všímať. Nielen rodina, susedia a starosta, ale aj celoštátne celebrity a televízia. „Pred smrťou mu vystroja aj kar a všetko je pripravené na jeho samovraždu pred televíznymi kamerami. Čo sa však stane, ak si svoje posledné hodiny začne hlavný hrdina užívať tak veľmi, až sa mu zrazu život zdá krásny? Aj o tom je brilantná komédia Finito, ktorú jej autor navyše napísal vo veršoch,“ priblížil dej inscenácie jej režisér Michal Vajdička.
Práve veršovaná podoba hry je podľa neho jedným z prvkov, ktorý do inscenácie vnáša humor. „Je veľmi vtipné, keď jednoduchí dedinskí ľudia hovoria často banálne veci v barokovom verši. Aj vďaka tomuto prvku je Finito brilantnou komédiou, ktorej hlavnou témou je hľadanie odpovede na to, akú cenu má ľudský život,“ skonštatoval Vajdička.
Podľa dramaturga Daniela Majlinga prináša inscenácia vážne témy, o ktorých však rozpráva veľmi vtipne. „Je o človeku, ktorý zažíva krízu, uvedomuje si, že nič nedosiahol, a preto začne uvažovať nad samovraždou. Vážna téma, ktorá však spustí celý kolotoč groteskných a vtipných situácií. Na konci si tento chlap s krízou stredného veku počas príprav na svoju samovraždu uvedomí, aký je život vlastne pekný. Aj keď je autor hry István Tasnádi veľký ironik, tak tá konečná bodka sa dá prečítať ako pritakanie životu. Hovorí, že žiť za to stojí a že si to často uvedomíme až vo svojich posledných chvíľach,“ povedal Majling.
Hra Finito je podľa jeho slov postavená predovšetkým na kontrastoch. Jej postavy sa často vyjadrujú veľmi jednoducho a jadrne, no vždy vo veršoch. „Prináša to zaujímavý humor, a to aj vďaka Jánovi Štrasserovi, ktorý hru vynikajúco prebásnil. Diváci sa naozaj môžu už teraz tešiť. V inscenácii Finito budeme rozprávať aj o ich problémoch, ale s nadhľadom a vtipom. Veríme, že po vzhliadnutí tohto predstavenia im bude život chutiť viac, ako keď išli do divadla,“ dodal Majling.
