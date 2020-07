Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa už pripravuje na novú sezónu

Nitra 4. júla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa hneď po skončení divadelnej sezóny začalo pripravovať na novú. Aj sezónu 2020/2021 však ovplyvňuje pandémia ochorenia COVID -19, ktorá si vynútila zmeny v pôvodnom dramaturgickom pláne. Celkovo DAB pre svojich divákov pripravuje štyri premiéry.



Prvou bude uvedenie inscenácie Láska slečny Elliotovej, ktorá sa pre koronakrízu nemohla uviesť v pôvodnom termíne, ale sa presúva na 12. septembra 2020. „Názvy ďalších hier zatiaľ nebudeme prezrádzať, to si necháme až na slávnostný začiatok novej sezóny. Môžem však povedať, že ešte chystáme premiéru dvoch komédií zo súčasnosti a jednej inscenácie s environmentálnou tematikou pre školy a tínedžerov,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Zároveň prezradil, že DAB už na budúcu sezónu začne pripravovať aj výpravný muzikál zo svetovej produkcie. Ten však uvedú až v ďalšej sezóne 2021/2022. „Už na jeseň nás ale čakajú rôzne výberové konania, predspievania, schvaľovacie procesy a všetky ďalšie veci, ktoré s uvedením takejto produkcie súvisia,“ vysvetlil Dóczy.



Divadlo čaká aj na budúcu sezónu modernizácia, ktorá sa bude týkať predovšetkým javiskovej techniky. DAB už preto začalo s prípravou svojich priestorov a s ich postupným uvoľňovaním. „Pretože sa snažíme ponúkať muzikály zo svetovej produkcie, no zároveň nechceme obmedzovať niektoré výpravné inscenácie, ktoré už máme na repertoári, sme nútení riešiť priestorové problémy divadla. Zápasíme s nimi dlhodobo, prakticky od otvorenia našej súčasnej budovy. Preto sme sa dohodli s našimi nájomníkmi na uvoľnení divadelných priestorov. Je to spojené aj s nástupom nových technológií v divadle, ktoré majú vyššie nároky na priestory i nových odborných pracovníkov. Ide napríklad o projekcie, kvalitnejšie ozvučenie a podobne,“ povedal Dóczy.



Divadlo okrem toho rieši aj technický stav svojej budovy, s ktorým súvisí aj príprava na opravu jej opláštenia. „K ďalším veľkým investíciám patrí aj rekonštrukcia ubytovne, ktorá je už pripravená, aj so stavebným povolením. Pôvodne sa s ňou už malo začať, ale napokon sa rozhodlo, že sa uskutoční až po rozsiahlej oprave Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Okrem samotného ubytovania má byť v zrekonštruovaných priestoroch aj časť administratívy, sklad, požičovňa kostýmov, knižnica a archív,“ dodal Dóczy.