Divadlo Andreja Bagara v Nitre ukázalo divákom, ako sa rodí inscenácia
Tvorivý tím pozval divákov na jednu zo svojich skúšok, aby im poodhalil, ako nová komédia Play Plautus vzniká.
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara v Nitre ukázalo svojim divákom. ako vzniká nová inscenácia. Umožnilo im v utorok (11. 11.) zúčastniť sa na verejnej čítacej skúške pripravovanej inscenácie Play Plautus. Premiéru hry pod vedením poľského režiséra Lukasza Kosa pripravuje DAB na 23. januára 2026.
Tvorivý tím pozval divákov na jednu zo svojich skúšok, aby im poodhalil, ako nová komédia Play Plautus vzniká. „Podujatie ponúklo jedinečnú príležitosť nazrieť do tvorivého zákulisia divadla, tam kde sa bežný divák zvyčajne nedostane. Návštevníci zažili momenty, keď režisér a herci spoločne objavujú text, hľadajú charaktery postáv, skúšajú prvé situácie a tvarujú budúce inscenačné riešenia. S nápadom prišiel režisér, pre nás je to úplná novinka a taký pokus vyskúšať niečo nové a vytvoriť si užší vzťah s naším divákom,“ priblížila dramaturgička inscenácie Slavka Civáňová.
Podľa režiséra verejná skúška ponúka tvorivému tímu spätnú väzbu a impulzy priamo od divákov. „A tie potom môžeme využiť aj vo svojej práci a pri tvorbe novej inscenácie ich určite použijeme,“ skonštatoval. „Cítili sme od divákov energiu a mohli sme si overiť, čo nám v hre funguje a čo menej. Verím, že nás dokáže v tvorivom procese naozaj posunúť ďalej,“ doplnila Civáňová.
Ako pripomenula riaditeľka DAB Veronika Moravčíková, vďaka otvorenému procesu tvorby mohli diváci vidieť, koľko energie a objavovania sa skrýva za každým predstavením. „Teší ma, že sa na otvorenú skúšku prišli pozrieť desiatky našich divákov, ktorí radi objavujú nové a nevšedné divadelné formy. Pre nás to bol trošku experiment, ktorý bol úspešný a verím, že obohatil nielen divákov, ale aj hercov a celý tím, ktorý inscenáciu Play Plautus pripravuje,“ dodala Moravčíková.
