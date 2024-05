Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza premiéru inscenácie Mordorys

Nitra 24. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvádza premiéru inscenácie Mordorys v réžii Romana Poláka. Hra je adaptáciou románu Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď od poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk.



Ako uvádzajú tvorcovia, magická a nevšedná inscenácia ponúkne napínavý príbeh na pomedzí detektívneho thrilleru a eko-komédie. Diváci sa môžu tešiť na výraznú ženskú hrdinku a nečakané zápletky, ktoré hra prináša. Podľa Poláka ponúka inscenácia Mordorys zaujímavý príbeh vyskladaný v troch rovinách. "Jedna z tých rovín je vzťahová rovina stroskotancov na okraji spoločnosti. Druhá rovina je detektívny motív, ktorý prináša isté napätie, keď diváci nebudú vedieť, kto je vrah. Tretia rovina je veľmi silný environmentálny motív," povedal Polák.



Hlavnou postavou hry Mordorys je Janina Duszejková, ktorá žije na okraji mesta na česko-poľských hraniciach. Má rada astrológiu a bojuje za práva zvierat. Polícii ohlasuje ich týranie, no tá ju považuje za bláznivú ženu a nechce sa jej podnetmi zaoberať. Keď však náhle zomrie jej sused a po ňom ďalší muži v mestečku, vyšetrovanie záhadných úmrtí naznačuje, že práve zvieratá s tým majú niečo spoločné.



Tokarczuk pracuje s poetickým jazykom, využíva krutosť, ale aj mágiu prostredia a mapuje ľudské životy, vzťahy a príbehy. Pripravovaná adaptácia prináša obraz súčasného sveta a otvára tiež otázky o práve jedinca vziať spravodlivosť do vlastných rúk. "Našou snahou bolo vytvoriť živé predstavenie, ktoré má na jednej strane istú realistickú pravdepodobnosť. Na druhej strane vchádzame do vnútra človeka, do jeho predstáv. Takže má to v sebe aj istú mágiu. Popritom sa dá občas aj zasmiať, ale určite to nie je žiadna komédia. Verím, že Mordorys dokáže osloviť široké spektrum divákov," skonštatoval režisér hry.



Ako doplnil, výrazným motívom inscenácie je akcent na environmentálne problémy, ktoré sú pre časť ľudí nepodstatné, no pre iných sú zmyslom života. "Je to aj obrazom súčasnej spoločnosti, kde na seba narážajú rôzne názory a ak sa na niektorý z nich pozeráme s pohŕdaním, môže to vyústiť do napätia, agresivity a do nezmyselných činov," vysvetlil Polák.



Ekologický motív je v hre Mordorys výrazný aj podľa dramaturgičky Martiny Mašlárovej. "Je zaujímavé, koľko ľudí hovorí o láske k prírode a k zvieratám, ale keď má táto láska priniesť nejaké obmedzenia alebo diskomfort, tak z nej často ustupujeme. Aj o tom hovorí postava inscenácie Janina, keď pripomína, že zvieratá nemajú vlastné zastúpenie. A ona chce byť reprezentantom zvierat v našej ľudskej spoločnosti. Snaží sa ich hájiť a chrániť, ale robí to extrémnym spôsobom," doplnila Mašlárová.