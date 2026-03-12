< sekcia Regióny
Divadlo Andreja Bagara v Nitre zmodernizuje techniku
Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pokračuje v postupnej modernizácii svojho technického zázemia. Aktuálne pripravuje investíciu do svetelného parku v Štúdiu DAB. Ako informovalo vedenie divadla, cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť prevádzky, tvorcom inscenácií poskytnúť nové kreatívne možnosti a divákom silnejší vizuálny zážitok z predstavení.
V rámci projektu bude staršia halogénová technológia postupne nahradená moderným a energeticky úspornejším LED osvetlením. Náklady na projekt dosiahnu sumu 31.780 eur. Do existujúceho vybavenia svetelného parku Štúdia sa doplnia nové LED rotačné hlavice, ktoré sú kompatibilné s už modernizovaným svetelným pultom a programom v Štúdiu DAB. Oproti starším halogénovým reflektorom majú nižšiu spotrebu energie. „Zároveň ponúkajú širšie možnosti práce so svetlom - od plynulého miešania farieb až po rôzne svetelné efekty. Jedno zariadenie tak dokáže nahradiť viacero starších typov svetiel a umožňuje tvorcom vytvárať bohatšie vizuálne obrazy,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Výmena technológie zároveň prinesie aj merateľné úspory energie. „Očakáva sa úspora približne 300 wattov na jedno svetlo. Pri väčšom počte zariadení tak ide o významný krok smerom k ekologickejšej a hospodárnejšej prevádzke divadla,“ doplnila Moravčíková.
Svetelný park zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní atmosféry predstavení. Napriek čiastočnej modernizácii v rokoch 2022 až 2023 však väčšinu techniky v Štúdiu DAB stále tvoria staršie halogénové svetlá. Z približne 120 zariadení sa zatiaľ podarilo vymeniť len menšiu časť. „Našou ambíciou je preto pokračovať v postupnej výmene zastaraných svetiel za moderné LED technológie. Výsledkom týchto krokov bude nielen ekologickejšia prevádzka divadla, ale aj kvalitnejšie technické zázemie pre tvorcov inscenácií. Pre divákov to znamená ešte pútavejší a komplexnejší divadelný zážitok,“ doplnila Moravčíková.
