Divadlo Aréna chystá premiéru inscenácie Saved/Spasení
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna pripravuje prvú premiéru sezóny 2025/2026. Bude ňou inscenácia Saved/Spasení - spoločenská dráma britského dramatika Edwarda Bonda. V réžii mladého režiséra Dávida Pašku bude „nekompromisnou výpoveďou o svete, v ktorom sa násilie stalo bežnou súčasťou každodennosti“. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.
Spresňuje, že inscenácia je príbehom o generácii mladých ľudí, ktorá je „na dávkach“ života. V krajine kultúrnej chudoby sa snažia nájsť si svoje miesto a naplniť krehkú túžbu po blízkosti. „Ich hlasy ostávajú nevypočuté, prehlušené nezrozumiteľným krikom ostatných, plačom bábätka a youtubovými videam,“ dodáva divadlo k hre, ktorá patrí k najkontroverznejším a zároveň najvplyvnejším dielam britského dramatika Edwarda Bonda.
Divadlo Aréna ďalej poznamenáva, že od svojej premiéry v 60. rokoch minulého storočia vyvoláva diskusie o hraniciach zodpovednosti, empatie a morálky v modernej spoločnosti a dodnes patrí k najväčším udalostiam v dejinách britského divadla.
„Režisér David Paška číta text ako varovanie pred spoločnosťou, ktorá rezignovala na empatiu. Jeho inscenácia sa nesnaží šokovať samoúčelne, ale kladie divákovi otázku: kde sa končí osobná zodpovednosť a kde sa začína vina systému?,“ približuje divadlo inscenáciu Saved/Spasení, ktorá tak podľa divadla nie je len príbehom jednotlivcov, ale presnou diagnózou spoločenského stavu.
Bondovu hru uvádza ako súčasť svojho dlhodobého záujmu o angažované divadlo, ktoré reflektuje aktuálne spoločenské témy.
Premiéra je naplánovaná na 20. februára o 19.00 h vo Veľkej sále Divadla Aréna.
