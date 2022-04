Divadlo Aréna prechádza komplexnou obnovou

Na snímke rekonštrukcia interiéru Divadla Aréna v Bratislave vo štvrtok 21. apríla 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura (vpravo) počas tlačovej konferencie v súvislosti s rekonštrukciou Divadla Aréna v Bratislave vo štvrtok 21. apríla 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. apríla (TASR) – Bratislavské Divadlo Aréna, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza komplexnou rekonštrukciou. Vizuálne by sa malo zároveň vrátiť do podoby z roku 1939. Ukončenie prác sa predpokladá v druhej polovici roka 2023. Celkové náklady na rekonštrukciu a technológie majú dosiahnuť približne sedem miliónov eur, z toho takmer štyri milióny eur tvorí príspevok od štátu.uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktoré je zriaďovateľom divadla.V rámci rekonštrukcie boli vykonané všetky plánované búracie i zemné práce, obnovený je areálový vodovod s kanalizáciou. Počas leta sa budú práce týkať strechy, kde má pribudnúť nová veža, a tiež oceľových a železobetónových konštrukcií. Koncom leta sú naplánované reštaurátorské práce. V druhej polovici roka by sa mali začať práce v interiéri divadla. V záverečnej fáze budú osadené všetky javiskové technológie spolu so svetelnou, zvukovou a premietacou technikou.Opravená má byť taktiež vodná veža, ktorá je na pozemku divadla. V budúcnosti by mala rozšíriť ponuku kultúrnych priestorov vdivadelnom areáli. Smerom na panorámu Bratislavy a nábrežie Dunaja má v budúcnosti vzniknúť kaviareň.Posledná rekonštrukcia budovy bola vprvej polovici 90. rokov minulého storočia.skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.História budovy divadla sa začala písať vroku 1828, keď na petržalskom brehu Dunaja vznikol priestor pre letné divadlo, nekrytý amfiteáter. Vroku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. Vroku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís.Vroku 1994 založil slovenský mím Milan Sládek nadáciu na obnovenie Divadla Aréna, divadelná prevádzka bola obnovená v roku 1995. Vroku 2002 bol za riaditeľa vymenovaný Juraj Kukura, ktorý divadlo vedie dodnes. V Divadle Aréna sa počas 20-ročnej histórie uskutočnilo viac ako 3500 podujatí, ktoré navštívilo približne 700.000 divákov. Od roku 2002 uviedlo na svojich doskách takmer 100 divadelných premiér.