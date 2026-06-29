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Divadlo Aréna predstavilo nultý ročník open-air festivalu Letná Aréna
Programom nadväzuje na historickú tzv. „letnú Arénu“, ktorá vznikla v roku 1828 podľa vzoru talianskych nezastrešených amfiteátrov.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Divadlo Aréna, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), predstavilo nultý ročník open-air festivalu Letná Aréna. Konať sa bude od 21. do 31. augusta. Prinesie ponuku domácej i zahraničnej kultúry pod holým nebom a areál divadla ožije večernými koncertmi, divadelnými inscenáciami, kabaretom či rozprávkami pre deti. Patrónom festivalu je herec Milan Kňažko. TASR o tom informovali z Divadla Aréna.
Programom nadväzuje na historickú tzv. „letnú Arénu“, ktorá vznikla v roku 1828 podľa vzoru talianskych nezastrešených amfiteátrov. Slúžila ako letná scéna mestského divadla a umožňovala rozdelenie divadelnej sezóny na letnú časť so zameraním na ľahší repertoár a zimnú časť, ktorá napĺňala vyššie umelecké ambície. Túto tradíciu chce divadlo symbolicky obnoviť a rozšíriť svoje aktivity aj na čas mimo klasickej divadelnej sezóny. Snahou je stať sa pravidelnou súčasťou kultúrneho leta v Bratislave.
„Ambíciou nultého ročníka festivalu je priniesť divákom iný zážitok, než poskytuje divadelná sála - predstavenia a koncerty sa prirodzene prepoja s letnou atmosférou mesta, večerným nebom a otvorenou prírodnou scenériou,“ približuje divadlo.
Festival Letná Aréna chce osloviť všetkých, od detí (rozprávky pre všetky vekové kategórie) po ich starých rodičov, milovníkov hudby mnohých žánrov a divadla s dávkou humoru. V posledných augustových dňoch privíta nielen predstavenia z domáceho repertoáru, iných bratislavských divadiel, ale aj hostí zo zahraničia - divadiel z Prahy a Brna. Na javisku sa predstavia Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Linda Rybová, Hynek Čermák, Miroslav Etzler či Marián Miezga.
Bližšie informácie o festivale sú zverejnené na webovej stránke divadla.
Programom nadväzuje na historickú tzv. „letnú Arénu“, ktorá vznikla v roku 1828 podľa vzoru talianskych nezastrešených amfiteátrov. Slúžila ako letná scéna mestského divadla a umožňovala rozdelenie divadelnej sezóny na letnú časť so zameraním na ľahší repertoár a zimnú časť, ktorá napĺňala vyššie umelecké ambície. Túto tradíciu chce divadlo symbolicky obnoviť a rozšíriť svoje aktivity aj na čas mimo klasickej divadelnej sezóny. Snahou je stať sa pravidelnou súčasťou kultúrneho leta v Bratislave.
„Ambíciou nultého ročníka festivalu je priniesť divákom iný zážitok, než poskytuje divadelná sála - predstavenia a koncerty sa prirodzene prepoja s letnou atmosférou mesta, večerným nebom a otvorenou prírodnou scenériou,“ približuje divadlo.
Festival Letná Aréna chce osloviť všetkých, od detí (rozprávky pre všetky vekové kategórie) po ich starých rodičov, milovníkov hudby mnohých žánrov a divadla s dávkou humoru. V posledných augustových dňoch privíta nielen predstavenia z domáceho repertoáru, iných bratislavských divadiel, ale aj hostí zo zahraničia - divadiel z Prahy a Brna. Na javisku sa predstavia Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Linda Rybová, Hynek Čermák, Miroslav Etzler či Marián Miezga.
Bližšie informácie o festivale sú zverejnené na webovej stránke divadla.