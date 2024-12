Divadlo Aréna premiéruje inscenáciu Hirošima, moja láska

Bratislava 20. decembra (TASR) - Príbeh o láske a hrôze Hirošima, moja láska uvádza v piatok v premiére bratislavské Divadlo Aréna. Ide o prvé divadelné spracovanie rovnomenného francúzsko-japonského filmu Alaina Resnaisa, ktorý režisér nakrútil v roku 1959 podľa scenára spisovateľky Marguerite Durasovej. V réžii Martina Čičváka hrajú Táňa Pauhofová a Robert Roth.



S ideou inscenovať filmový scenár prišiel Čičvák, výber textu bol podľa režiséra reakciou na aktuálnu hrozbu jadrového útoku. "Denne niekto do nás vkladá možnosť jadrovej katastrofy," povedal pre TASR Čičvák. "Durasovej filmový scenár je napísaný jej poetickým jazykom, je v ňom obrovské pacifistické posolstvo, nepomenovateľný strach analyzuje absolútne dôkladne," zhodnotil kvality vybraného textu, ktorý podľa neho ponúkol tvorcom inscenácie voľnosť a slobodu.



"Hirošima, moja láska je básňou o láske, o nenávisti a strachu, no zároveň o pamäti," uvádza Divadlo Aréna k inscenácii, v ktorej sa v japonskom meste stretnú On a Ona - francúzska herečka a Japonec. Majú jeden deň, počas ktorého žena rozpráva príbeh o zničujúcej láske. "V prípade milencov sa prevteľuje minulosť do prítomnej chvíle, zamilujú sa jeden do druhého, aj keď vopred vedia, že ich láska nemá šancu na prežitie," približuje divadelnú novinku, v ktorej scénu navrhol Hans Hoffer a kostýmy Katarína Holková.



Vo filme je príbeh lásky kombinovaný s otrasnými zábermi na obete atómového útoku na Hirošimu v dokumentárnom úvode snímky. Čičvák potvrdil, že v inscenácii rovnako nechýbajú projekcie reálnych záberov z tragédie, ale ani, presne podľa inštrukcií autorky, erotické scény. "Durasová v svojich poznámkach v scenári trvá na tom, aby diváci videli detaily kože, bozkov, kvapky potu na telách pri milovaní. Každou sekundou nás upozorňuje na to, že máme obrovské šťastie, že cítime bolesť, že vôbec niečo cítime, pretože sme nažive, mali sme to šťastie, že na nás nikto atómovú bombu nezhodil," vysvetlil Čičvák k príbehu vášne a krehkej lásky dvoch cudzincov.



Neskrýva nadšenie z hereckých výkonov Pauhofovej a Rotha. "Je to zázrak sa na to dívať. Sú to nevídané dva výkony, a to už som párkrát v divadle bol a nejaké som aj robil," reagoval režisér inscenácie, v ktorej je rovnako ako vo filme nesmierne dôležitá hudba. Svojou emocionalitou inscenáciu umocňuje sláčikové kvarteto Smrť a dievča od Franza Schuberta v podaní Violette quartet.