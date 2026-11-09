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Divadlo Aréna premiéruje inscenáciu o vražde Daniela Tupého
K prípadu vraždy Daniela Tupého z roku 2005 sa vracia päť študentov réžie a dramaturgie VŠMU.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v pondelok v Štúdiu Loft premiéru inscenácie Vražda na brehu Dunaja s podtitulom Päť fragmentov k Danielovi T.. Vznikla v koprodukcii divadla a študentov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. K prípadu vraždy Daniela Tupého z roku 2005 sa vracia päť študentov réžie a dramaturgie VŠMU, ktorý sa pokúšajú priblížiť k tejto udalosti prostredníctvom piatich samostatných umeleckých perspektív. TASR o tom informovala PR manažérka Daniela Fullová.
Pripomenula, že Daniel Tupý sa stal obeťou násilného útoku v blízkosti Divadla Aréna. Okolie divadla sa tak stalo priamou súčasťou príbehu - tragédie, ktorá zasiahla nielen Danielových rovesníkov, ale aj celú spoločnosť a zanechala hlbokú stopu v kolektívnej pamäti. „Otázky, ktoré vražda vyvolala, svoju naliehavosť nestratili ani po vyše dvadsiatich rokoch,“ uvádzajú tvorcovia s tým, že inscenácia však neskúma len to, čo sa vtedy stalo. „Zaujíma ju aj súčasná agresia, pocit (ne)bezpečia v uliciach a to, nakoľko veríme, že pravda bude pomenovaná a spravodlivosť naplnená.“
Tému súvisiacu s osudom zavraždeného študenta prináša päť mladých tvorcov, ktorých pohľady neponúkajú žiaden jednoznačný verdikt. „Jednotlivé fragmenty sa dotýkajú pamäti a plynutia času, toho, ako sa mení zobrazovanie smrti, strachu z násilia na verejnosti, neonacistických prejavov nenávisti tej doby aj hodnoty života, ktorý sa nemohol naplno rozvinúť,“ dodáva divadlo s tým, že tvorcovia si pritom kladú otázku, ako divadelne uchopiť skutočnú tragédiu, ktorá sa dodnes dotýka Danielových blízkych. Usilujú sa hovoriť o násilí tak, aby ho na javisku neopakovali, a pracovať s dokumentmi bez toho, aby obeť pripravili o dôstojnosť.
Vyšetrovanie prípadu vraždy študenta sa ani po 21 rokoch neuzavrelo. „Inscenácia si preto kladie aj otázku, či je vôbec možné tvoriť divadelné dielo o minulosti, ktorá stále zostáva otvorená, a čo hrozí, ak sa rozhodneme, že o nej už netreba hovoriť,“ poznamenáva divadlo, ktoré s VŠMU dlhodobo spolupracuje na základe Memoranda o spolupráci.
Inscenácia je koprodukciou Divadla Aréna, Divadelnej fakulty VŠMU a Schwarzes Loch Europas. Študenti posledného ročníka réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMU vďaka tomuto spojeniu pracujú priamo v prostredí profesionálneho divadla. Mladí tvorcovia sú zároveň autormi, režisérmi aj performermi fragmentov. Inscenácia Vražda na brehu Dunaja je výsledok ich autorského projektu v predmete Tvorivý ateliér pod umeleckým vedením Adama Dragunu a Mária Drgoňu.
Pripomenula, že Daniel Tupý sa stal obeťou násilného útoku v blízkosti Divadla Aréna. Okolie divadla sa tak stalo priamou súčasťou príbehu - tragédie, ktorá zasiahla nielen Danielových rovesníkov, ale aj celú spoločnosť a zanechala hlbokú stopu v kolektívnej pamäti. „Otázky, ktoré vražda vyvolala, svoju naliehavosť nestratili ani po vyše dvadsiatich rokoch,“ uvádzajú tvorcovia s tým, že inscenácia však neskúma len to, čo sa vtedy stalo. „Zaujíma ju aj súčasná agresia, pocit (ne)bezpečia v uliciach a to, nakoľko veríme, že pravda bude pomenovaná a spravodlivosť naplnená.“
Tému súvisiacu s osudom zavraždeného študenta prináša päť mladých tvorcov, ktorých pohľady neponúkajú žiaden jednoznačný verdikt. „Jednotlivé fragmenty sa dotýkajú pamäti a plynutia času, toho, ako sa mení zobrazovanie smrti, strachu z násilia na verejnosti, neonacistických prejavov nenávisti tej doby aj hodnoty života, ktorý sa nemohol naplno rozvinúť,“ dodáva divadlo s tým, že tvorcovia si pritom kladú otázku, ako divadelne uchopiť skutočnú tragédiu, ktorá sa dodnes dotýka Danielových blízkych. Usilujú sa hovoriť o násilí tak, aby ho na javisku neopakovali, a pracovať s dokumentmi bez toho, aby obeť pripravili o dôstojnosť.
Vyšetrovanie prípadu vraždy študenta sa ani po 21 rokoch neuzavrelo. „Inscenácia si preto kladie aj otázku, či je vôbec možné tvoriť divadelné dielo o minulosti, ktorá stále zostáva otvorená, a čo hrozí, ak sa rozhodneme, že o nej už netreba hovoriť,“ poznamenáva divadlo, ktoré s VŠMU dlhodobo spolupracuje na základe Memoranda o spolupráci.
Inscenácia je koprodukciou Divadla Aréna, Divadelnej fakulty VŠMU a Schwarzes Loch Europas. Študenti posledného ročníka réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMU vďaka tomuto spojeniu pracujú priamo v prostredí profesionálneho divadla. Mladí tvorcovia sú zároveň autormi, režisérmi aj performermi fragmentov. Inscenácia Vražda na brehu Dunaja je výsledok ich autorského projektu v predmete Tvorivý ateliér pod umeleckým vedením Adama Dragunu a Mária Drgoňu.