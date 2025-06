Divadlo Astorka hrá Moliérovho Lakomca v kontakte s divákmi

Bratislava 10. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ‘90 uvedie 11. júna v Štúdiu A2 premiéru inscenácie Moliérovej hry Lakomec alebo Škola lží. Dielo Jeana-Baptiste Poquelina z francúzskeho originálu preložila Soňa Šimková, dramaturgičkou interaktívneho prestavenia je Andrea Domeová, scénu navrhol Szilárd Boráros, súčasné kostýmy Veronika Vartíková. V adaptácií klasickej komédie z roku 1668 v réžii Ondreja Spišáka hrajú Peter Šimun, Pavol Šimun, Marián Labuda, Sarah Arató, Tomáš Turek a Viktória Šuplatová.



Komédiu o chorobne lakomom Harpagonovi, ktorého posadnutosť peniazmi a majetkom deformuje všetky jeho vzťahy a ovláda každý aspekt jeho života, tvorcovia odeli do súčasnej podoby. Interaktívnu a humornú inscenáciu ocení aj mladé publikum. „V Moliérovej hre sú predsa len témy, ktorým mladý človek dnes nemusí rozumieť, napríklad povinné povolenia od rodičov,“ povedal pre TASR Ondrej Spišák po utorkovej verejnej generálke. Dodáva, že inscenácia približuje dobu, kedy bolo striktne dané, že bez povolenia otca nemá žiaden akt medzi mužom a ženou žiadnu vážnosť.



Interaktívny charakter inscenácie zvolili tvorcovia aj preto, aby mladým divákom vysvetlili aj to, akú veľkú úlohu hralo v čase Moliéra nevestino veno. Interakciu a živý zážitok z divadla podporuje aj fakt, že diváci sledujú dianie na javisku z dvoch strán. Dej sa prekvapivo kedykoľvek zastaví a herci dajú divákom miniprednášku na akúkoľvek tému. „Ukázalo sa, že zas tých prednášok nemôže byť priveľa, lebo to narúša rytmus predstavenia, ale základné veci zostali a ešte sme si dovolili aj ľuďom povedať, akú hudbu počúvajú, lebo používame výber z barokovej hudby, tak nech vedia, že existovali barokoví skladatelia, ktorí takúto krásnu hudbu skladali,“ dodal Spišák.







Režisér a umelecký šéf Divadla Astorka potvrdil, že kontaktnú formu zvolili tvorcovia aj preto, že predstavenie sa nehrá na veľkom javisku, ale v Štúdiu A2, kde sú herci veľmi blízko divákom. „Nesedia klasicky ako v portálovom divadle, sedia z dvoch strán a vzniká dojem akoby boli na návšteve v izbe u pána Harpagona. Ten kontakt je tak blízky, že keď v istom momente herci prestanú hrať a začnú sa rozprávať s publikom, klásť otázky a zaujímajú sa, čo si o niektorých veciach myslia, vyzerá to veľmi prirodzene, celý čas sme medzi ľuďmi a ľudia sú medzi nami,“ uzavrel režisér satirickej komédie na tému chamtivosti, márnivosti a pokrytectva, ktorá nestráca na aktuálnosti ani po vyše 300 rokoch od svojho vzniku.



Hlavnú postavu muža, pre ktorého sú peniaze dôležitejšie než vlastné deti, láska či česť, stvárňuje Peter Šimun. Jeho smiešne i tragické konanie prináša sled komických situácií a nečakaných zvratov, ktoré pobavia divákov.