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Divadlo Astorka otvára 37. sezónu inscenáciou Lásky môjho života
Inscenáciu Pavla Weissa Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) v réžii Ondreja Spišáka uvádza Divadlo Astorka od novej sezóny pod novým názvom Lásky môjho života.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Po letnej prestávke sa začína v piatok opäť hrať v bratislavskom Divadle Astorka Korzo´90. Divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vstupuje do svojej 37. sezóny s novými inscenáciami, novými tvárami, ale aj známymi, divácky obľúbenými titulmi. Ako ďalej informuje vedenie divadla, otváracou inscenáciou sú Lásky môjho života, titul predtým známy pod názvom Bolo nás jedenásť.
Inscenáciu Pavla Weissa Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) v réžii Ondreja Spišáka uvádza Divadlo Astorka od novej sezóny pod novým názvom Lásky môjho života. „Titul takto výstižnejšie vystihuje osudy rozprávača príbehu Jána Brauna v podaní Miroslava Nogu - jeho ‚lások‘, rodiny a spoluhráčov,“ vysvetľuje Astorka k hre, ktorá získala prvé miesto v súťaži Dráma 2019 a je inšpirovaná románovou ságou 2500 týždňov, za ktorú Literárny fond udelil autorovi Pavlovi Weissovi výročnú cenu.
V novej sezóne plánuje divadlo rozšíriť herecký súbor o nové tváre, uvedie svetové i slovenské premiéry hier, znovu dá priestor mladým tvorcom a pripravuje aj jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu komorných divadiel. „Inscenačný plán novej sezóny prepája optimistická, azda nie utopická idea schopnosti človeka prežiť aj v zložitých situáciách. Téma odolnosti ľudstva rezonuje v rôznej miere a v rôznom divadelnom jazyku troch literárnych autorít,“ uvádza Astorka k trom novinkám. Pripravuje dramatizáciu románu Ladislava Mňačka Ako chutí moc v réžii Davida Vyhnánka a adaptácii Martina Krča. Diváci sa môžu tešiť aj na Franza Kafku, autorské spracovanie prózy Správa pre akadémiu Tomášom „Grófkou“ Procházkom a Karla Čapka v diele Vec Makropulos v réžii Ondreja Spišáka.
Komorné Štúdio A2 ponúkne program postavený na hodnotných predlohách a formách, ktoré vyžadujú blízkosť javiska a hľadiska. „Ponukou prepojenia tradície s novou generáciou sa stáva zároveň prirodzeným zázemím pre najmladšiu vlnu divadelníkov ako priestor pre autorské hľadanie,“ dodáva divadlo k priestoru, ktorý koncom uplynulej sezóny uviedol v obnovenej premiére úspešnú monodrámu holandskej autorky Lot Vekemans Judáš v podaní Jakuba Somoru, sprevádzanú živou maľbou výtvarníka Mareka Ormandíka.
„Túto líniu doplnia v novej sezóne inscenácie a autorské projekty ďalších mladých umelcov,“ avizuje Divadlo Astorka s tým, že program Štúdia A2 je otvorený aj iným žánrom a umeleckým formátom. Pravidelne tu hosťuje Zuzana Kronerová s monodrámou Shirley Valentine a Szidi Tobias s koncertným programom.
Inscenáciu Pavla Weissa Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) v réžii Ondreja Spišáka uvádza Divadlo Astorka od novej sezóny pod novým názvom Lásky môjho života. „Titul takto výstižnejšie vystihuje osudy rozprávača príbehu Jána Brauna v podaní Miroslava Nogu - jeho ‚lások‘, rodiny a spoluhráčov,“ vysvetľuje Astorka k hre, ktorá získala prvé miesto v súťaži Dráma 2019 a je inšpirovaná románovou ságou 2500 týždňov, za ktorú Literárny fond udelil autorovi Pavlovi Weissovi výročnú cenu.
V novej sezóne plánuje divadlo rozšíriť herecký súbor o nové tváre, uvedie svetové i slovenské premiéry hier, znovu dá priestor mladým tvorcom a pripravuje aj jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu komorných divadiel. „Inscenačný plán novej sezóny prepája optimistická, azda nie utopická idea schopnosti človeka prežiť aj v zložitých situáciách. Téma odolnosti ľudstva rezonuje v rôznej miere a v rôznom divadelnom jazyku troch literárnych autorít,“ uvádza Astorka k trom novinkám. Pripravuje dramatizáciu románu Ladislava Mňačka Ako chutí moc v réžii Davida Vyhnánka a adaptácii Martina Krča. Diváci sa môžu tešiť aj na Franza Kafku, autorské spracovanie prózy Správa pre akadémiu Tomášom „Grófkou“ Procházkom a Karla Čapka v diele Vec Makropulos v réžii Ondreja Spišáka.
Komorné Štúdio A2 ponúkne program postavený na hodnotných predlohách a formách, ktoré vyžadujú blízkosť javiska a hľadiska. „Ponukou prepojenia tradície s novou generáciou sa stáva zároveň prirodzeným zázemím pre najmladšiu vlnu divadelníkov ako priestor pre autorské hľadanie,“ dodáva divadlo k priestoru, ktorý koncom uplynulej sezóny uviedol v obnovenej premiére úspešnú monodrámu holandskej autorky Lot Vekemans Judáš v podaní Jakuba Somoru, sprevádzanú živou maľbou výtvarníka Mareka Ormandíka.
„Túto líniu doplnia v novej sezóne inscenácie a autorské projekty ďalších mladých umelcov,“ avizuje Divadlo Astorka s tým, že program Štúdia A2 je otvorený aj iným žánrom a umeleckým formátom. Pravidelne tu hosťuje Zuzana Kronerová s monodrámou Shirley Valentine a Szidi Tobias s koncertným programom.