Divadlo Astorka počas Noci divadiel vypustí Červený balón

Bratislava 11. novembra (TASR) - Dvanásty ročník celoslovenského podujatia Noc divadiel sa uskutoční v sobotu 20. novembra. Do podujatia sa zapojí 57 divadiel v 24 mestách s mottom "Cesta dlhých dní do Noci divadiel". Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 chystá pre svojich divákov Červený balón s podtitulom VINUM VERSUM TEATRUM. "Nevymýšľame jednorazový program, začíname uvádzať nový formát, je to naša poetická vináreň alebo literárna kaviareň," informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii umelecký šéf divadla Ondrej Spišák.



Nový cyklus by mal divákom Astorky ponúkať miesto, kde sa budú môcť na chvíľu zastaviť, posedieť si v dobrej spoločnosti, posmiať sa, alebo aj posmútiť. Každý večer v Červenom balóne má byť iný, pre divákov má byť miestom stretnutí s literatúrou, hudbou, divadlom. "Mali by to byť večery, ktoré sú intímne, plné kvalitnej literatúry, ale aj hudby, prípadne výtvarného umenia, a dobrého vína. Také stíšenie, ktoré má upokojiť, ale nechceme sa vyhýbať ani témam, ktoré spoločnosťou hýbu," priblížil Spišák nový formát, ktorý má vytvoriť pekný dialóg medzi divákom a hostiteľom večera.



Hostiteľkami prvého večera budú herečka Anna Šišková a hudobná skladateľka Ľubica Čekovská. "Objavila som úžasnú poetku, 29-ročnú krásnu mladú ženu, pôvodom Indku, ktorá žije v Amerike, rozpráva o svojich ženských pocitoch, utrpeniach, ale aj láske. Neuveriteľne ma to zasiahlo," uviedla Šišková. Herečka bude čítať a divákov počas Noci divadiel zoznámi s knihou Rupi Kaur Moje telo, môj domov (Lindeni, 2021), ktorú prebásnila Mirka Ábelová.