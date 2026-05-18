Divadlo Astorka uvádza obnovenú premiéru úspešnej monodrámy Judáš
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ’90 uvedie v pondelok v Štúdiu A2 obnovenú premiéru úspešnej monodrámy Judáš. Inscenácia hry z pera Lot Vekemans, uznávanej holandskej dramatičky, spisovateľky a scenáristky, pôvodne vznikla na pôde Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Získala si divákov a po úspechu na domácej pôde VŠMU ju uviedli na významných festivaloch ako Dotyky a spojenia v Martine, Zlomvaz v Prahe či v rámci pásma monodrám v Divadla Andreja Bagara v Nitre.
„Intenzívna herecká výpoveď o jednej z najkontroverznejších postáv dejín sa prelína s humorom a groteskou,“ približuje Divadlo Astorka monodrámu v podaní Jakuba Somoru a v sprievode živej maľby Mareka Ormandíka. „Dej bude počas večera priamo na javisku obohatený o živú maľbu popredného výtvarníka,“ potvrdzuje divadlo.
V hre Judáš holandská autorka Lot Vekemans ponúka nečakaný pohľad na kontroverznú biblickú postavu Judáša Iškariotského. Dramatička v tomto diele skúma otázky zrady, viery a ľudskej krehkosti, pričom divákov vyzýva zamyslieť sa nad predpojatosťami voči dejinám a ich interpretácií.
Pri príležitosti obnovenej premiéry Judáša Divadlo Astorka Korzo ’90 pripomína, že od svojho vzniku vytvára priestor pre mladých tvorcov a na svojej scéne pravidelne víta inscenácie z prostredia VŠMU. Spolupráca so školou sa začala krátko po vzniku divadla v roku 1990, keď jeden z prvých umeleckých šéfov divadla, Juraj Vaculík, do Divadla Korzo ’90 preniesol Ionescovu Plešatú speváčku.
„Svoj domov tu našla aj nastupujúca silná herecká generácia - Ady Hajdu, Roman Luknár a Igor Krempaský s obnovenou premiérou školskej z VŠMU,“ dodáva Astorka s tým, že divadlo prijalo z divadelnej fakulty aj inscenáciu hry mladej autorky Anny Saavedra Fajčiarky a spasiteľky (2014). „Obojstranným prínosom bolo prenesenie inscenácie Na koho to slovo padne do repertoáru. Vďaka zázemiu Astorky sa študentský projekt z roku 1998, hrá už 27 rokov a herci ho s neutíchajúcim úspechom uvádzajú dodnes,“ uzatvára divadlo.
