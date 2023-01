Divadlo Astorka uvádza premiéru inscenácie Jakub a jeho pán

Bratislava 30. januára (TASR) – Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 uvedie 31. januára premiéru inscenácie Jakub a jeho pán. Réžie "melancholickej komédie" Milana Kunderu s podtitulom Pocta Denisovi Diderotovi v preklade Milana Lasicu sa ujal umelecký riaditeľ divadla Ondrej Spišák. Autorom hudby je Michal Novinski. Scénu navrhol Szilárd Boráros, kostýmy Katarína Hollá.



"Je to výborne napísaná hra s veľkou úctou voči divadelnosti, voči hravosti, ktorá mi v divadle bola vždy veľmi blízka. Ale zároveň je to hra filozofická, prináša otázky a odpovede o samotnej podstate ľudského života. Ale veľmi nenásilnou formou," uviedol pre TASR po pondelkovej verejnej generálke Spišák. Nechce však, aby sa o novom titule hovorilo ako o filozofickej hre. "Je to šťavnatá plnokrvná komédia, ktorú sám autor nazýva melancholická komédia, čiže komédia na zamyslenie, prinášajúca niekedy smutno-smiešne poznanie o ľudskom živote," podčiarkol.



Pred 30. rokmi hrali v tejto hre, v mimoriadne úspešnom predstavení, Július Satinský a Milan Lasica, ktorý je autorom prekladu. "Poetika Kunderovho textu Lasicovi veľmi konvelovala, stretli sa poetiky herecké aj autorské s tým, ako Kundera hru napísal. Je to preložené veľmi inteligentne, samotná hra je napísaná tak husto, že nebolo čo upravovať," dodal Spišák ku komédii, ktorú Kundera napísal na motívy románu francúzskeho osvietenca Denisa Diderota Jakub fatalista.



Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s humorom v podaní zábavných postavičiek, ako remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. "Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom," hovorí o predstavení jeho dramaturgička Andrea Dömeová.



Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry. Ako uvádza divadlo, metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva. Od nepamäti si totiž kladieme viac-menej rovnakú otázku: '...a sme my vôbec dobre napísaní?', avizuje inscenáciu, v ktorej sa v hlavných postavách predstavia Juraj Kemka (Pán) a Marián Miezga (sluha Jakub). Ďalej účinkujú Anna Šišková, Sarah Arató, Róbert Jakab, Pavol Šimun, Tomáš Turek a Fany Horváthová ako hosť.