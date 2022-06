Bratislavské bábkové divadlo uviedlo novú rozprávku podľa Preusslera

Bratislava 4. júna (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) zavŕšilo sezónu 2021/2022 piatkovou (3. 6.) premiérou inscenácie Vodníček. "O réžiu sa postaral talentovaný český režisér Jakub Maksymov, s ktorým divadlo už spolupracovalo na oceňovanom puppet cinema Chronoškriatkovia," uviedol pre TASR Stanislav Várady z BBD.



Predlohu inscenácie, ktorá malých divákov zavedie pod hladinu mlynského rybníka, kde sa do rodiny Vodníkovcov narodil nový prírastok, ochranca podvodnej ríše spoznávajúci ryby, rastliny, slimáky, ale i fľaše a plastové vrecká, napísal najprekladanejší nemecký spisovateľ pre deti Otfried Preussler. K autorovi knihy Čarodejníkov učeň má Maksymov veľmi blízky vzťah. "Hororovú rozprávku Čarodejníkov učeň som už adaptoval pod záštitou súboru Geisslers Hofcomoedianten a vznikla z toho inscenácia Ja som Krabat. V Malom divadle v Českých Budějoviciach som robil dramaturgiu Preusslerovho nesmierne zaujímavého textu Útek do Egypta cez Kráľovstvo české," vysvetľuje Maksymov. "Vodníčka si pamätám ešte z detstva. Rodičia mi ho čítali pred spaním, keď som mal asi štyri roky," dodáva režisér.



Citlivý príbeh o dobrom vodníkovi divákov v predškolskom veku prvýkrát zoznámi nielen s divadlom, ale aj s myšlienkami ekológie, láskavého prístupu k prírode a vzájomnej ohľaduplnosti. "V predlohe aj v našom projekte je pre mňa najsilnejší motív vzťahu sveta pod vodou a nad vodou. Medzi týmito svetmi nastávajú konflikty, napríklad keď si ľudia neuvedomujú, že odpadky hodené do rybníka nezmiznú," približuje Maksymov.



Diváci sa môžu tešiť na originálnu scénu a množstvo bábok, ktoré navrhla poľská výtvarníčka Olga Ziebinska, vyrobili ich dielne BBD. Živú hudbu v podaní hercov zložil a korepetoval srbský skladateľ a multiinštrumentalista Lazar Novkov. V predstavení účinkujú bábkoherci Michal Adam, Miroslava Dudková, Miriam Kalinková, Ľubomír Piktor, René Sorád a Lukáš Tandara.



Inscenácia je vhodná pre deti od troch rokov.