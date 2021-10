Festival Astorka 2021 bude aj s hudbou Ľ. Čekovskej

Bratislava 13. októbra (TASR) – Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 avizuje svoj festival, ktorý ako každý rok naplánovali na posledný októbrový týždeň.



V poradí 16. ročník Festivalu Astorka 2021 sa uskutoční od 25. do 31. októbra. V Bratislave sa predstaví pražské Švandovo divadlo, Činoherní klub, Divadlo Husa na provázku z Brna. Hlavnú časť festivalu ukončí herecký duel Jiřiny Bohdalovej a Milana Kňažka v inscenácii Gin Game, ktorou sa odprezentuje Divadlo Na Jezerce.



„Mal by to byť 17. ročník, ale minulý rok sme pre pandémiu napokon od festivalu, hoci pripraveného, ustúpili. Aj tento rok sme v úspornejšom režime, ale veríme, že už budúci znovu budeme môcť privítať aj ďalšie zahraničné divadlá," informovala TASR dramaturgička Andrea Domeová.



Pripomenula, že Divadlo Astorka Korzo ´90 sa už niekoľko rokov snaží uviesť festival so svojou novou inscenáciou, tento rok podujatie otvorí obnovenou premiérou hry Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova Kollektivet (Lásky pod jednou strechou).



Súčasťou festivalu budú i tradičné Scénické rozhovory Davida Hrbeka, tento rok s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou, ktorá vystúpi so Slovenským kvartetom. Návštevníci festivalu sa dozvedia viac o pozadí tvorby umelkyne, v hudobných častiach si vypočujú Čekovskej skladby z divadla, filmu i voľnú tvorbu.



V programe festivalu figuruje aj fotografická dielňa pre študentov fotografie pod vedením Pavla Breiera. „Vďaka záberom budúcich umeleckých fotografov zostanú navždy zachytené často nezabudnuteľné chvíľky festivalu," dodala Domeová.