Divadlo GUnaGU oslavuje štyridsiatku výberom toho najlepšieho

Bratislava 8. apríla (TASR) - Výberom toho najlepšieho zo svojej histórie oslávi 40 rokov na scéne bratislavské Divadlo GUnaGU. V poradí 100. premiérou divadla bude predstavenie s názvom Kabaret Best Of GUnaGU 1985-2025. Uskutoční sa v sobotu 12. apríla. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Skrúcaná.



V „kabaretnom“ programe, zostavenom z fragmentov najúspešnejších hier divadla, účinkujú Viktor Horján, Zuzana Šebová, Petra Dubayová/alt. Anna Magdaléna Hroboňová, Adam Hilek i sám autor a režisér, zakladateľ divadla a jeho umelecký šéf Viliam Klimáček. Divadelník a dramatik, ktorý „Kabaretom“ sprevádza, potvrdzuje, že sa diváci môžu tešiť na texty nielen komické, plné absurdného, čierneho humoru, ale aj vážnych momentov, reflektujúcich históriu divadla, ale aj ostatné desaťročia Slovenska. „Fragmenty komické, ale aj vážne a lyrické ukazujú divadlo GUnaGU tak, ako ho pozná publikum už 40 rokov - dokáže hovoriť aj o najnaliehavejších problémoch našej doby s humorom,“ poznamenal Klimáček.



„Vybrať ukážky zo štyridsiatich rokov existencie divadla GUnaGU, ktoré svoje prežitie sprevádzané neustálym hľadaním nových tém a foriem a snáď aj ich objavovaním považujeme za čosi blízke zázraku - je to najťažšie, čo som kedy robil,“ priznal Klimáček. „A nazvať to tým najlepším z našej histórie je prinajlepšom trúfalosťou, ale ako hovorieval pán režisér Bednárik, ktorý rád chodieval do našej pivnice ochkajúc, že nám tu raz zavedie eskalátor - kto už ma pochváli, ak nie ja sám?,“ dodal autor a režisér s tým, že chcel divákom len pripomenúť scény, na ktoré už možno zabudli. „A potešiť nimi a pritom sa baviť aj sám, lebo len to, čo robíme pre vlastné potešenie, má zmysel. Snáď som vybral dobre,“ uzavrel autor.



Predstavenie Klimáček venoval kolegom, ktorí už nie sú medzi nami, a s GUnaGU roky spolupracovali. Sú medzi nimi napríklad Dano Heriban, scénograf Aleš Votava či fotograf Ctibor Bachratý.



Kostýmy a scénu navrhla Silvia Makovická. „Výber piesní, ktoré zazneli na javisku divadla počas štyroch dekád elektronicky remixoval dvorný skladateľ divadla Slavo Solovic, vizuálnu stránku a videoart predstavenia s pomocou AI vytvoril Juraj Demovič,“ dodáva divadlo k predstaveniu, v ktorom hrá najstaršia aj najmladšia generácia hercov GUnaGU, vrátane študentov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.