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Divadlo J. Palárika ponúkne počas Noci divadiel hry i prehliadky
Témou aktuálneho ročníka je slovo NE/PREBUDENÍ.
Autor TASR
Trnava 17. novembra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave ponúkne počas Noci divadiel v sobotu 21. novembra hry, nahrávanie rozhlasovej hry i prehliadky divadelného zákulisia. TASR o tom informoval Milan Hoďa z marketingu a PR divadla.
Témou aktuálneho ročníka je slovo NE/PREBUDENÍ. DJP otvorí svoje brány od 18.00 h. „Pre hravých návštevníkov si pripravilo jedinečnú noc plnú spoločenských hier, pri ktorých je zábava zaručená,“ priblížil Hoďa.
Herci zo súboru DJP sú pripravení zahrať si s návštevníkmi stolný futbal a pingpong. V divadelnej kaviarni sa uskutoční divadelný kvíz. Otázky pripraví dramaturgička Martina Mašlárová.
Hostia sa môžu stať súčasťou živého nahrávania rozhlasovej hry Rachmaninov od Zuzany Udičovej priamo na javisku Veľkej sály. Nebudú chýbať ani prehliadky divadelného zákulisia. Brány divadla zostanú otvorené až do neskorých nočných hodín. Účasť na vybraných častiach programu je podmienená registráciou.
Témou aktuálneho ročníka je slovo NE/PREBUDENÍ. DJP otvorí svoje brány od 18.00 h. „Pre hravých návštevníkov si pripravilo jedinečnú noc plnú spoločenských hier, pri ktorých je zábava zaručená,“ priblížil Hoďa.
Herci zo súboru DJP sú pripravení zahrať si s návštevníkmi stolný futbal a pingpong. V divadelnej kaviarni sa uskutoční divadelný kvíz. Otázky pripraví dramaturgička Martina Mašlárová.
Hostia sa môžu stať súčasťou živého nahrávania rozhlasovej hry Rachmaninov od Zuzany Udičovej priamo na javisku Veľkej sály. Nebudú chýbať ani prehliadky divadelného zákulisia. Brány divadla zostanú otvorené až do neskorých nočných hodín. Účasť na vybraných častiach programu je podmienená registráciou.