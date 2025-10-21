< sekcia Regióny
Divadlo J. Palárika uvedie v tejto sezóne štyri premiéry
Trnava 21. októbra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave uvedie v aktuálnej sezóne štyri nové tituly. Premiéru inscenácie Dobré správy uvidia diváci už v závere tohto pracovného týždňa. Jedným z vrcholov divadelnej sezóny bude druhý ročník festivalu Teen Theatre Fest, ktorý sa uskutoční na prelome mája a júna 2026. TASR to uviedla umelecká šéfka divadla Lucia Mihálová.
„Túto sezónu sme pomenovali ako Sezónu blízkosti. Snažíme sa, aby každé jedno podujatie, ktoré v nej náš divák navštívi, bolo pre neho jedným veľkým objatím,“ povedala Mihálová. Prvú premiéru v tejto sezóne s názvom Dobré správy uvidia diváci už v piatok (24. 10.) o 19.00 h. Inscenácia vznikla pod režisérskou taktovkou Jána Luterána. Jej dej mohli ovplyvniť aj návštevníci divadla vhodením svojich dobrých správ do červenej schránky, ktorá bola umiestnená vo foyeri divadla. Ďalšiu časť inscenácie tvoria pozitívne správy, ktoré odzneli v médiách.
V januári 2026 predstaví divadlo titul určený pre škôlkarov a deti, ktoré majú rôzne znevýhodnenia psychického alebo neurologického charakteru ako napríklad ADHD, autizmus či Downov syndróm. „Robíme tzv. relaxed performance, je to špecifický typ divadelnej inscenácie, ktorá je prijateľná aj pre deti, ktoré sú povedzme náchylnejšie a citlivejšie na rôzne zvuky či svetlá,“ ozrejmila. Inscenácia sa volá Emoňovia a vytvára ju režisér Peter Palik. „Bude hovoriť o emoňoch ako o malých príšerkách, ktoré zažívajú rôzne emócie a musia sa tieto emócie naučiť spracovávať. Najmä tie negatívne ako strach, zlosť alebo smútok,“ doplnila Mihálová.
Ďalšia premiéra bude vo februári 2026 a bude určená najmä tínedžerom. Podieľajú sa na nej študenti absolventského ročníka Detskej divadelnej akadémie pod taktovkou Petra Tilajčíka s jeho tvorivým tímom. Dielo s pracovným názvom V mojich snoch sa sneh topí pomalšie sa zameria na problémy generácie snehových vločiek, čiže generácie Z. „Snažíme sa priniesť čo najautentickejšiu a najpravdivejšiu výpoveď detí, ktoré tvoria túto inscenáciu pre svojich rovesníkov. Veríme, že sa nám podarí priblížiť k novým generáciám ich vlastným jazykom,“ dodala.
Štvrtou premiérou sezóny bude v apríli 2026 titul s názvom Kráľova reč, ktorý môže verejnosť poznať aj vďaka oskarovému filmu s hercom Colinom Firthom. „Je to veľmi pekný príbeh, ktorý vypovedá aj o sile priateľstva, ale najmä o tom, že dokážeme prekročiť svoje vlastné limity, ak si naozaj veríme a ak máme pri sebe dostatok ľudí, ktorí nám veria, že niečo také dokážeme. Diváci sa môžu tešiť na historicky poňatú inscenáciu s krásnym príbehom a fantastickými hereckými výkonmi,“ podotkla Mihálová.
Jedným z vrcholov sezóny DJP bude podľa jej slov aj druhý ročník medzinárodného festivalu divadla pre mladých s názvom Teen Theatre Fest. Uskutoční sa na prelome mája a júna 2026. „Tento rok sa nám podarilo pozvať fantastické divadlá, európske špičky v tvorbe pre mladých, ktoré prinesú úchvatné inscenácie, veľmi inšpiratívne aj pre slovenský kontext,“ povedala. Prídu divadelné súbory z Nórska, Fínska, Francúzska či Portugalska.
