Divadlo J. Palárika uviedlo premiéru inscenácie V mojich snoch
Trnava 23. februára (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave uviedlo v piatok (20. 2.) premiéru inscenácie V mojich snoch v réžii Petra Tilajčíka. Divadelná hra ukazuje, že život mladých ľudí nie je zďaleka taký bezstarostný, ako si ostatní môžu myslieť. Informoval o tom Milan Hoďa z marketingového tímu divadla.
Dielo je podľa asistentky réžie Michaely Fech dôležité najmä pre rodičov mladých z generácie Z a Alfa. „Počas skúšobného procesu padla u detí veta, že ChatGPT ich pozná lepšie ako ich mama. My dospelí často nevnímame, čo všetko deti trápi alebo čím sa zaoberajú,“ podčiarkla.
Táto generácia musí podľa režiséra Tilajčíka čeliť mnohým problémom, ktoré zavinili ich rodičia, starí a prastarí rodičia. „To my sme im zanechali Zem v tomto rozklade, pretože si nevážime slobodu, šťastie a demokraciu,“ podotkol.
Ide o autorskú inscenáciu študentov Detskej divadelnej akadémie DJP. Ide o druhú hru akadémie, ktorá je súčasťou stabilného repertoáru divadla. Hudbu zložila slovenská speváčka, skladateľka a producentka Kristína Smetanová, vystupujúca pod umeleckým menom Kriss Krimm. Scénu a kostýmy navrhla Daša Krištofovičová. Pohybovú spoluprácu zastrešila tanečníčka Barbora Janáková.
„Inscenácie, na ktorých spolupracujú tínedžeri alebo mladí dospelí, vnímam v ostatnom období ako zaujímavý a dôležitý trend súčasného divadla,“ doplnila dramaturgička Martina Mašlárová. V inscenácii účinkuje 14 študentiek a študentov divadelnej akadémie.
