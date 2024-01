Divadlo J. Palárika uvedie Zmeškané rozhovory na troch svojich scénach

Trnava 30. januára (TASR) - Putovanie divadlom, tri jeho scény a trojicu režisérov sľubuje nová inscenácia trnavského Divadla Jána Palárika (DJP) Zmeškané rozhovory. Podľa tvorcov mení uhol pohľadu a zaužívané predstavy o divadle. Predstavenie sa začína ešte predtým, ako diváci prekročia prah divadla, a jeho koniec si napíše každý divák sám. Uviedla to Katarína Čučková z DJP.



Otvorenosť a zvedavosť sú podľa nej hlavné podmienky, ktoré musia diváci splniť, aby mohli zažiť takýto netradičný divadelný formát. "Budú svedkami troch samostatných príbehov o medziľudskej komunikácii, zlyhávaní diskusie či limitoch dialógu. Prechádzať budú postupne z divadelného štúdia cez reprezentačnú zrkadlovú sálu po veľkú sálu divadla," uviedla. Čakajú ich príbehy komické i melancholické, absurdné i akoby vytrhnuté zo života, inscenácia vychádza zo skutočných príbehov zozbieraných v trnavskom regióne.



V deň predstavenia dostanú emailom správu, ktorá im pomôže pripraviť sa a naladiť sa na to, čo ich čaká. Ich prvé kroky budú smerovať do štúdia DJP. Príbeh o matke so synom s poruchou reči od umeleckej šéfky divadla a v tomto prípade aj režisérky Lucie Mihálovej zaujme nielen rodičov, ktorí pomáhajú svojim deťom zaradiť sa do vzdelávacieho systému. "Diváci uvidia členku hereckého súboru Tatianu Kulíškovú a hostí Ľubu Dušaničovú a Lukáša Herca," doplnila Čučková.



V zrkadlovej sále sa budú môcť ponoriť do Platónových úvah o dialógu pod režisérskou taktovkou Rastislava Balleka a v sprievode hudobníkov. Účinkujú Martin Hronský, Lukáš Herc a počíta sa aj s účasťou divákov. "Posledná časť sa odohráva na javisku veľkej sály, kde budú sledovať nakrúcanie televíznej show o vzťahoch a intimite. Záverečná časť inscenácie od českého filmového divadelného režiséra Davida Jařaba je spojením profesionálnych domácich aj hosťujúcich hercov a herečiek s neprofesionálnymi divadlami z Trnavy - Divadla Etapy a Univerzitného divadla The.art.re," informovala Čučková. Režisér obsadil Vladimíra Jedľovského, Martina Hronského, Braňa Mosného, Silviu Soldanovú, Danu Droppovú a Ľubu Dušaničovú.



Scénu do všetkých troch častí navrhol David Jařab, autorkou návrhov kostýmov je Markéta Plachá. Projekt vznikol v spolupráci s trnavskými odbornými pracoviskami v oblasti jazykovedy, filozofie a špeciálnej pedagogiky. Po skončení predstavenia dostanú diváci emailom posledný diel skladačky.



Vzhľadom na zníženú divácku kapacitu sa uskutočnia dve premiéry, v piatok 2. a v sobotu 3. februára.