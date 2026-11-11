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Divadlo Jána Palárika odhalilo nové kamenné tabule s názvom divadla

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Na snímke Divadlo Jána Palárika. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Pôvodné označenie divadla bolo inštalované v roku 2014 vedľa drevenej brány vedúcej na divadelný dvor, čo zvyklo byť pre nových návštevníkov mätúce.

Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Na priečelí Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave odhalili nové kamenné tabule, ktorých autorom je výtvarník a divadelný scénograf Juraj Poliak. Na jednej tabuli je názov divadla, druhá vzdáva hold patrónovi divadla a národnému buditeľovi Palárikovi. TASR o tom informoval Milan Hoďa z marketingu a PR divadla.

Pôvodné označenie divadla bolo inštalované v roku 2014 vedľa drevenej brány vedúcej na divadelný dvor, čo zvyklo byť pre nových návštevníkov mätúce. Nové označenie sa nachádza priamo na priečelí divadla pri hlavnom vchode. Obe tabule sú vyhotovené v slovenčine aj v angličtine.

Prvá tabuľa prezentuje názov divadla v slovenskom a anglickom jazyku. Druhá tematizuje slovenského kňaza Palárika. „Nesie v sebe zakomponovaný jeden z jeho citátov, ktorý hovorí o dôležitosti domácej národnej literárnej spisby, obzvlášť dramatickej,“ povedala riaditeľka krajského divadla Zuzana Hekel.
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