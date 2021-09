Divadlo Jána Palárika pripravilo na sobotu Deň otvoreného dvora

Trnava 14. septembra (TASR) - Do Dňa otvoreného dvora pretransformovalo trnavské Divadlo Jána Palárika svoj tradičný deň otvorených dverí (DOD), ktorým otvára novú divadelnú sezónu. Reflektuje tým na pandemickú situáciu, preto sa jednotlivé body programu budú konať v sobotu (18. 9.) od 14.00 do 18.00 h výlučne v exteriéri – na divadelnom dvore a pred budovou. Pripravený je rôznorodý program pre celú rodinu, informovala o tom marketingová riaditeľka Lucia Turňová.



„Pandemická situácia aj prebiehajúca rekonštrukcia reprezentačnej zrkadlovej sály nám tvorbu programu DOD mierne skomplikovala. Veríme však, že aj tento rok prinesieme obľúbené stálice s novým atraktívnejším nádychom,“ uviedla riaditeľka divadla Zuzana Hekel.



Najmladší nadšenci divadla sa opäť môžu tešiť na maľovanie na tvár, o zábavu sa podľa Turňovej postarajú animátori spolupracujúci s divadlom počas letných táborov, pripravená je aj detská improliga či skupinové hry. Chýbať nebude ani tradičná zámočnícka dielňa majstra Magulu. „Jedným z najobľúbenejších bodov programu DOD je zábavný fotokútik, v ktorom sa tento rok budú môcť diváci vyfotiť s hercami z divadla,“ povedala Turňová.



Čoraz úspešnejšia burza herca Martina Križana ponúkne mnoho neobyčajných predmetov z divadelného archívu: bulletiny divadelných inscenácií, výrobky divadelných dielní, nevyužívané rekvizity či javiskové dekorácie. „Samozrejme, čo by to bol za DOD bez prehliadok. Budú aj tie, ale tentoraz sa zameriame na exteriér a na históriu našej krásnej budovy, ktorá posledné roky vďaka podpore zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja dostala novú tvár a tento rok oslávi 190. narodeniny,“ doplnila Turňová. Záver dňa bude typicky divadelný a zakončí ho divadelné predstavenie Mizantrop v hlavných úlohách s najnovšou posilou umeleckého súboru Martinom Hronským a hosťujúcou Vicou Kerekes.