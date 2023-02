Divadlo Jána Palárika v Trnave hľadá nového umeleckého šéfa

Trnava 23. februára (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave hľadá nového umeleckého riaditeľa. Očakáva, že sa bude podieľať na príprave inscenácií, vzdelávacích a sprievodných programov divadla a bude zodpovedný za vývoj programovej skladby. Pozícia sa uvoľnila po odchode doterajšieho umeleckého šéfa Juraja Bielika k začiatku tohto roka. Uvádza to DJP na svojom webe.



DJP je kamenné divadlo so stálym umeleckým súborom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Sídli v najstaršej dodnes slúžiacej divadelnej budove na Slovensku. Jeho profesionálna divadelná činnosť sa začala v roku 1973, medzi významné obdobia patrí éra, keď divadlo profilovali režisérske osobnosti Juraj Nvota a Blaho Uhlár a zameriavalo sa na tvorbu pre deti a mládež. V súčasnosti sa DJP vracia k tomuto odkazu svojou dramaturgiou hlavnej programovej línie a vytvorením rámca nadstavbových aktivít.



Od nového umeleckého šéfa DJP okrem iného požaduje dramaturgickú invenciu, schopnosť odlíšiteľne profilovať divadlo cez témy a tituly i prizvať k spolupráci zaujímavých umelcov a snahu o neustály rozvoj umeleckých kapacít divadla. Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa do výberového konania do 10. marca.