Divadlo Jána Palárika v Trnave otvorí svoje zákulisie verejnosti
Trnava 8. októbra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave otvorí v sobotu 11. októbra svoje zákulisie verejnosti. V rámci dňa otvorených dverí pripravilo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Okrem prehliadok divadelných priestorov nebudú chýbať ani tvorivé dielne či umelecké vystúpenia. Atmosféru obohatí hudba, slam poetry či stretnutia s obľúbenými hercami. Informovali o tom z divadla.
Komentované prehliadky divadla sa uskutočnia o 9.00, 10.00 a 11.00 h. Záujemcovia sa musia vopred registrovať. Predpoludním sa uskutoční aj workshop Detskej divadelnej akadémie. Herečka DJP Tatiana Kulíšková bude popoludní hovoriť o téme zlepšenia prejavu a prednesu. V divadelnej kaviarni bude diskusia o duševnom zdraví.
Počas dňa nájdu deti vo foyeri divadla tvorivé dielne. Svoje umenie verejnosti predstaví Filip Ovádek (známy aj ako yasomfilip), ktorý sa nebojí prekračovať hranice medzi disciplínami a experimentovať s vizuálnym jazykom. Od grafiti a streetartu, cez grafický dizajn až po interaktívne médiá.
Na záver podujatia sa divadelný dvorček premení na scénu plnú rytmu, slova a hudby. So svojou tvorbou vystúpi aj trnavský rodák a interpret Lukáš Jedlička, známy najmä pod umeleckým menom Boy Wonder.
