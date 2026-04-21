Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo premiéru hry Kráľova reč
Dielo zachytáva neobvyklé priateľstvo britského monarchu Juraja VI. a neortodoxného austrálskeho logopéda Lionela Logua.
Autor TASR
Trnava 21. apríla (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave uviedlo v piatok (17. 4.) premiéru divadelnej hry Davida Seidlera s názvom Kráľova reč. Inscenácia v réžii Aleny Weisel Lelkovej zavŕšila Sezónu blízkosti v podaní trnavského divadla. TASR o tom informoval Milan Hoda z marketingového tímu divadla.
Dielo zachytáva neobvyklé priateľstvo britského monarchu Juraja VI. a neortodoxného austrálskeho logopéda Lionela Logua. Príbeh známy z úspešného filmového spracovania akcentuje osobný boj panovníka s rečovou poruchou. Hra tematizuje aj vzostup nacizmu v Európe a následné vypuknutie druhej svetovej vojny
„Hra Kráľova reč v nás zarezonovala preto, lebo je príbehom o hľadaní lídra v časoch spoločenskej krízy,“ uviedla umelecká šéfka DJP Lucia Mihálová. Podľa jej slov zostáva v európskej i svetovej politike stále aktuálna potreba autority, ktorá nezneužíva moc, nešíri strach a namiesto toho prináša nádej.
V titulnej postave kráľa familiárne nazývaného Bertie sa predstavil herec Martin Hronský. Ten priznal, že pre zvládnutie komplexnej úlohy si znova pozrel filmovú predlohu. „Pomohlo mi to nahliadnuť do Bertieho mysle - ako sa asi vtedy cítil, čím si prechádzal, ako uvažoval. Ocitol sa v takmer bezvýchodiskovej situácii, no tým, že bol zodpovedný a vytrvalý človek, prekonal sa,“ uviedol Hronský, pričom dodal, že každý z nás má iný životný príbeh a svoj osobný boj.
Režisérka Weisel Lelková, pre ktorú je Kráľova reč prvou inscenáciou v DJP, v postave Bertieho vidí silného človeka, ktorý v rozhodujúcej chvíli nabral odvahu a postavil sa za správnu vec. Za najväčšiu výzvu považovala hodnoverné stvárnenie jeho zajakávania. „Bolo to náročné, no vďaka Martinovi Hronskému aj veľmi jednoduché. My sme mu len museli nájsť kľúč, kedy a do akej miery to budeme používať, aby sa to nestalo brzdou,“ dodala.
Dielo zachytáva neobvyklé priateľstvo britského monarchu Juraja VI. a neortodoxného austrálskeho logopéda Lionela Logua. Príbeh známy z úspešného filmového spracovania akcentuje osobný boj panovníka s rečovou poruchou. Hra tematizuje aj vzostup nacizmu v Európe a následné vypuknutie druhej svetovej vojny
„Hra Kráľova reč v nás zarezonovala preto, lebo je príbehom o hľadaní lídra v časoch spoločenskej krízy,“ uviedla umelecká šéfka DJP Lucia Mihálová. Podľa jej slov zostáva v európskej i svetovej politike stále aktuálna potreba autority, ktorá nezneužíva moc, nešíri strach a namiesto toho prináša nádej.
V titulnej postave kráľa familiárne nazývaného Bertie sa predstavil herec Martin Hronský. Ten priznal, že pre zvládnutie komplexnej úlohy si znova pozrel filmovú predlohu. „Pomohlo mi to nahliadnuť do Bertieho mysle - ako sa asi vtedy cítil, čím si prechádzal, ako uvažoval. Ocitol sa v takmer bezvýchodiskovej situácii, no tým, že bol zodpovedný a vytrvalý človek, prekonal sa,“ uviedol Hronský, pričom dodal, že každý z nás má iný životný príbeh a svoj osobný boj.
Režisérka Weisel Lelková, pre ktorú je Kráľova reč prvou inscenáciou v DJP, v postave Bertieho vidí silného človeka, ktorý v rozhodujúcej chvíli nabral odvahu a postavil sa za správnu vec. Za najväčšiu výzvu považovala hodnoverné stvárnenie jeho zajakávania. „Bolo to náročné, no vďaka Martinovi Hronskému aj veľmi jednoduché. My sme mu len museli nájsť kľúč, kedy a do akej miery to budeme používať, aby sa to nestalo brzdou,“ dodala.