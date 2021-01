Divadlo Jána Palárika vstúpilo do siete európskych divadiel ETC

Trnava 16. januára (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) sa stalo ako druhá slovenská scéna členom prestížnej európskej divadelnej organizácie European Theatre Convention (ETC). Trnavskí tvorcovia vítajú možnosť uzatvárania medzinárodných partnerstiev, hosťovania súborov, rezidenčných pobytov i ďalšie formy spolupráce v rámci celej Európy. Uviedol to pre TASR Juraj Bielik poverený riadením DJP.



Zo slovenských divadiel je členom ETC iba Slovenské národné divadlo. Najstaršia sieť divadiel v Európe má, ako uviedol Bielik, nateraz 42 členov. "Sú medzi nimi veľké kamenné divadlá ako Deutsches Theater Berlin, viedenské Volkstheater, Théâtre de Ličge či Národné divadlo Praha, ale tiež divadelné súbory bez stálej scény. Vstupu do organizácie predchádzali vzájomné rozhovory a prezentácia DJP, vzhľadom na pandémiu, žiaľ, iba online," dodal. Na vstup nového člena sa vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členov. ETC očakáva od členských divadiel každoročný členský príspevok.



"Záujmom o ETC sme sa zaoberali už dlhšie. Prinesie nám jedinečné príležitosti na spoluprácu so špičkovými divadlami a umelcami a v neposlednom rade obohatí našu tvorbu o množstvo nových inšpirácií," uviedol Bielik.