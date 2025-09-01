Divadlo Jonáša Záborského plánuje uviesť v novej sezóne štyri premiéry

< sekcia Regióny
Autor TASR
Prešov 1. septembra (TASR) - Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove plánuje uviesť v poradí 83. divadelnej sezóne 2025/2026 štyri premiéry. Počas jej slávnostného otvorenia to uviedol riaditeľ divadla Ján Hanzo.
Premiéra muzikálu Evita sa uskutoční v dňoch 14. a 15. novembra 2025 na Veľkej scéne DJZ. Monodráma Na prvý pohľad má premiéru naplánovanú na 16. januára 2025 na Malej scéne. Obe inscenácie režíruje Michal Náhlik. Historickú hru Mária Stuartová v réžii Matúša Bachyneca divadlo uvedie v premiére 27. februára 2026 v Historickej budove a poslednou plánovanou inscenáciou je 100 songov, ktorej premiéra sa uskutoční 24. apríla 2026 na Malej scéne.
„Prvá premiéra a tá najdôležitejšia z nášho pohľadu je muzikál Evita. Verím, že so živým orchestrom, s tanečníkmi z PUĽS a s množstvom komparzu aj s detskými hráčmi to tak urobíme zase, že diváci budú spokojní a budú mať na sviatky dôvod chodiť do nášho divadla. Aby sme im pridali, tak ešte 16. januára urobíme monodrámu, čiže na Malej scéne s jednou herečkou, veľmi zaujímavé predstavenie,“ uviedol Hanzo.
Muzikál Evita je podľa jeho slov ťažiskový z viacerých dôvodov. „Z dôvodu Veľkej scény, ktorá je veľká, 600 ľudí v hľadisku, to nie je také jednoduché. Druhá vec je, že je to náročné aj na prevedenie, pretože zohrať spev, živý orchester, tanec, množstvo kostýmov, rekvizít nie je len naozaj o nejakom prežívaní hereckom a o schopnostiach činoherných, ale vyžaduje sa veľká zručnosť, pohybová a spevácka,“ priblížil Hanzo, ktorý pri príležitosti otvorenia sezóny predstavil nového umeleckého šéfa divadla, ktorým sa stal Boris Srník.
„Som veľmi rád, že som neprišiel do neznámeho umeleckého súboru, ale už vlastne začínam teraz 19. sezónu, takže poznám divadlo veľmi dobre,“ povedal Srník.
Medzi plánovanými premiérami má svojich favoritov. „Veľmi sa teším na 100 songov, ktoré budeme robiť s Eduardom Kudláčom. Je to veľmi zaujímavý príbeh, ktorý je trošku aj opretý o udalosť, ktorá sa stala v Madride. Myslím, že je to slovenská premiéra, takže sa na to veľmi teším a veľmi sa mi páči ten príbeh a vlastne o čom to vlastne celé bude a verím, že tým diváka zaujmeme. Taktiež aj Maria Stuartová bude veľmi zaujímavá, pretože mám rád historické hry,“ priblížil Srník.
DJZ v uplynulej sezóne 2024/2025 odohralo 185 predstavení, z toho na domovskej scéne 179 predstavení a šesť na zájazde. Na divadelnej scéne hosťovalo šesť súborov. Divadlo navštívilo 75.756 ľudí a celkové tržby predstavovali 790.312 eur.
