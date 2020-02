Divadlo Jonáša Záborského uvedie v slovenskej premiére hru Misery

Prešov 20. februára (TASR) – Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove uvedie vo svetovej premiére hru Misery od Williama Goldmana, napísanú podľa románu Stephena Kinga. V réžii Michala Náhlíka ju uvedú v piatok 21. februára o 18.30 h na Malej scéne DJZ.



Hra približuje príbeh o slávnom spisovateľovi Paulovi Sheldonovi, ktorý sa po autonehode ocitol v opatere svojej najväčšej obdivovateľky. "Počas starania sa zisťuje, že jej láska prechádza až do týrania a veľmi nebezpečného väznenia. Dramatizátor inscenácie písal aj scenár k filmovej verzii, takže zrejme mu téma bola veľmi blízka. Divadelná verzia sa prikláňa k psychologickej štúdii dvoch hlavných postáv," priblížil Náhlik.



Ako ďalej povedal, DJZ je divadlo všetkých žánrov, a preto verí, že divákov zaujme aj thriller.



Postavu Annie stvárňuje Zuzana Kúšiková, ktorá tvrdí, že k tomu, aká Annie je, ju dohnal samotný život, ktorý nezvládala. "Je smutné, že aj v dnešnej dobe mnohí nie sme schopní čeliť dennodenným strastiam a problémom. Tak si to zjednodušíme a nájdeme v elektronických médiách nejakú spriaznenú dušu, o ktorej vôbec nevieme, kto to je, ale venujeme jej hodiny po nociach a máme pocit, že to je to 'eňo-ňuňo'. Tak ako tuto je alfou a omegou existencie Annie červená knižnica Misery, smiešna to postava, ale pre ňu znamená strašne veľa," priblížila Kúšiková.



Michal Novodomský, ktorý stvárňuje Paula, tvrdí, že ide o postavu, ktorá ponúka širokú škálu emócií a situácií. "Aj keď to vyzerá, že dohromady nič nerobí, tak je to náročné. Vysporiadava sa s tým, čo vlastne Annie Wilkesová, aký tlak alebo akú hru naňho rozohrá a postupne si vytvára vlastnú, ktorú sa snaží on hrať na ňu," povedal Novodomský.



Divadelná dramatizácia románu Misery, ktorú vytvoril autor filmovej adaptácie William Goldman, mala premiéru v roku 2012 v Buck County Playhouse v Pennsylvánii. V roku 2015 bola uvedená v réžii Willa Frearsa na Broadwayi. Anglický dramatik, scenárista a režisér Simon Moore v roku 1992 napísal vlastnú divadelnú adaptáciu Misery, ktorú aj režíroval v roku 1992 v Criterion Theatre v Londýne. V roku 2014 holandský skladateľ a divadelný producent Florus Van Rooijen spracoval román do muzikálovej podoby.