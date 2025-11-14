< sekcia Regióny
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uvádza svetový muzikál Evita
Príbeh Evity Perónovej diváka prenesie do obdobia prelomu polovice 20. storočia, keď stúpala jej sláva ako manželky argentínskeho prezidenta Juana Peróna.
Autor TASR
Prešov 14. novembra (TASR) - Na dosky Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove prichádza jeden z najúspešnejších muzikálov svetového divadla - Evita. Dielo autorov Andrewa Lloyda Webbera a Tima Ricea prináša publiku na Veľkej scéne divadla príbeh osobnosti argentínskej histórie Maríe Evy Duarteovej Perónovej. Hlavný titul novej divadelnej sezóny uvádza DJZ v slovenskej premiére v piatok a sobotu (15. 11.). TASR o tom informovala námestníčka pre útvar prevádzky a marketingu DJZ Jana Dzurčaninová.
DJZ pripravilo celosvetovo úspešný muzikál Evita ako prvé divadlo na Slovensku. „Získať licenciu na takýto muzikál nie je vôbec jednoduché. My sme to museli dokázať a presvedčiť pri Jesus Christ Superstar, a tým sme sa dostali aj k muzikálu Evita. Myslím si, že tento muzikál bude v histórii nášho divadla veľmi významný, pretože sme ním definitívne potvrdili, že vieme robiť veľké áčkové muzikály, čo je pre naše divadlo veľmi dôležité,“ skonštatoval riaditeľ DJZ Ján Hanzo.
„Keď som sa venoval prekladu, až ma mrazilo, pretože hoci je text 50 rokov starý, môže sa hrať kdekoľvek, v ktoromkoľvek štáte. Stačí vymeniť zástavu a bude aktuálny. Je to až smutné hovoriť, ale je to tak,“ povedal režisér Michal Náhlík, ktorý je zároveň autorom slovenského prekladu.
„Je to naozaj veľmi pekne napísaná rocková opera, ale je aj veľmi ťažká. Takže nie je jednoduché byť Evitou, hoci som sa pomerne dobre dokázala do postavy vďaka hudbe a textu vcítiť,“ uviedla predstaviteľka Evity Gabriela Očkajová.
Príbeh Evity Perónovej diváka prenesie do obdobia prelomu polovice 20. storočia, keď stúpala jej sláva ako manželky argentínskeho prezidenta Juana Peróna. Sprievodcom životnej cesty silnej ženy, ktorá dokázala spájať i rozdeľovať, sa na prešovských doskách stal Che.
„Ide o vymyslenú postavu, s ktorou sa Evita nikdy nestretla. Tá postava má slobodu a nebojí sa ozvať, čo v súčasnosti nie je bežné. Má rôzne polohy sarkazmu a ukazuje Evite - hej, dievča - dávaj si pozor, ešte teraz by si sa mohla stopnúť. Ale ona ide ďalej, cez mŕtvoly, tak si človek povie, ok, ty si to chcela, takto to máš a musíš sa s tým vysporiadať,“ prezradil predstaviteľ Cheho Matej Lacko (v alternácii Tomáš Diro).
V postave Peróna alternujú Boris Srník a Miroslav Bodoki, Magaldiho hrajú Ján Ivan s Jakubom Kuchárom a postavu milenky Katarína Pustaiová v alternácii s Alisou Yerikhovou.
Na takmer dvojhodinovom predstavení sa podieľa vyše 60 umelcov - herci, tanečníci, spevácky zbor, študenti konzervatória, ale aj detskí speváci a živý orchester.
