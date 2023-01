Divadlo K. Spišáka v Nitre sa po 3 rokoch vracia do svojich priestorov

Nitra 13. januára (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa po troch rokoch rekonštrukcie vracia do svojich priestorov v Nitre. Zároveň s ním sa vracia aj divácky najobľúbenejšia rodinná hudobná rozprávka Čarodejník z krajiny Oz, ktorá vznikla podľa knižnej predlohy amerického spisovateľa L. Franka Bauma. Obnovená premiéra sa uskutoční v marci, informovalo divadlo.



Rekonštrukcia divadla sa začala v decembri 2019 a mala trvať rok. Termín jej ukončenia sa posúval pre pandemické opatrenia, ale aj pre povinnú byrokraciu, skonštatoval riaditeľ divadla Martin Kusenda. Začiatkom apríla 2020 sa divadlo presťahovalo do náhradných priestorov, ktoré našlo v Kultúrnom dome v Močenku.



Administratíva divadla sa sťahovala do priestorov bývalej zubnej ambulancie odbornej školy na Cabajskej ulici, kompletné dekorácie divadla boli umiestnené v Kráľovej nad Váhom. Podľa slov riaditeľa znášalo všetky náklady na sťahovanie a prenájmy divadlo, zvýšené náklady na dochádzanie do práce si herci hradili z vlastných zdrojov.



Celková cena stavebných prác bola vysúťažená v procese verejného obstarávania vo výške 1.147.145 eur s DPH. Finančné prostriedky určené na realizáciu stavby boli v procese realizácie zvýšené o 9,7 percenta, čo predstavuje sumu 111.000 eur. "Keďže ide o komplikovanú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, prišlo v procese realizácie k úprave projektu a nutnosti vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a projektovej dokumentácii," zdôvodnil zvýšenie rozpočtu zriaďovateľ divadla Nitriansky samosprávny kraj.