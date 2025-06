Bratislava 5. júna (TASR) - Divadlo komédie pripravuje inscenáciu Krajíček úsmevu, ktorá je poctou nezabudnuteľnému slovenskému hercovi, humoristovi a moderátorovi Ivanovi Krajíčkovi. Práve v čase, keď by si pripomínal nedožité 85. narodeniny, sa začali skúšky tejto inscenácie. Scenár a réžiu má na konte Svetozár Sprušanský, ktorý do projektu zapojil spektrum umelcov rôznych generácií. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Na javisku sa objavia herci ako Zuzana Tlučková, Zuzana Vačková či Peter Kočiš. Predstavenie má ambíciu nielen pobaviť, ale aj pripomenúť šarm, eleganciu a humor Ivana Krajíčka, ktorý formoval slovenský zábavný priestor niekoľko desaťročí. Premiéry tohto ojedinelého divadelného projektu sú naplánované na 17. a 25. septembra v bratislavskom Dome kultúry Ružinov.



„Keď som sa rozhodoval, aký projekt pripraviť k desiatemu výročiu nášho divadla, voľba bola jednoznačná. Predstavenie o Ivanovi Krajíčkovi. Umelcovi, ktorý bol v mnohom výnimočný. Celý život ma sprevádza osobnosť Ivana Krajíčka, aj mnohých z nás. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Rozhodol som sa teda pripraviť so svojimi kolegami predstavenie, ktoré chce pripomenúť túto jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť Slovenska. V mnohých jej podobách. To, čo vieme, ale aj to, o čom ani len netušíme. Aj to by malo poodhaliť naše predstavenie,“ vysvetľuje Sprušanský.



V inscenácii Krajíček úsmevu sa na javisku stretne viac generácií umelcov. Tí, ktorí s ním úzko spolupracovali, pamätajú sa na neho, bol ich kolegom, režisérom. Ale aj tí, ktorí s obdivom, napríklad ako deti, sledovali jeho relácie na televíznej obrazovke. Vyrastali na nich. V predstavení diváci uvidia Zuzanu Tlučkovú, Gizku Oňovú, Petra Kočiša, Zuzanu Vačkovú, Sväťa Malachovského, ale aj generačne mladších hercov: Marcela Ochránka, Juraja Ďuriša, Mirku Drínovú, Luciu Lapišákovú, Katarínu Ivankovú. Ako aj tých najmladších, čerstvých absolventov herectva - súrodencov Ferkovcov. Postavu samotného Ivana Krajíčka zveril režisér hercovi Andrejovi Remeníkovi.