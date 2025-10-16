< sekcia Regióny
Divadlo Komora predstavilo muzikál Hotel Riviéra
Prípravy diela spájajúceho komédiu, psychologickú drámu i muzikál so živou hudbou, sa začali už na jar.
Autor TASR
Komárno 16. októbra (TASR) - Divadlo Komora predstavilo v Dome Matice slovenskej v Komárne nový muzikál Hotel Riviéra. Muzikál je zatiaľ najväčším projektom prvého profesionálneho slovenského divadla, ktoré vzniklo v Komárne v roku 2022, informovala manažérka divadla Jana Pipíšková.
Prípravy diela spájajúceho komédiu, psychologickú drámu i muzikál so živou hudbou, sa začali už na jar tohto roka. Na projekte spolupracovali desiatky ľudí, hudobníci, tanečníci, scénograf aj samotní herci. Hudbu pre muzikál zložil Komorový orchester Júlie Černekovej, choreografie pripravila Broňa Bočáneková, scénu vytvoril Richard Slezák. Významný priestor dostali aj mladí tvorcovia.
Dej muzikálu sa začína kolapsom majiteľa hotela Bernarda, ktorý bojuje nielen o zachovanie budovy, ale aj o vlastnú rovnováhu. Popri ňom divák sleduje rodinné vzťahy a personál hotela, ktorý vytvára pestrú mozaiku charakterov. Hotel Riviéra sa nespolieha len na humor, ale prináša aj vážnejšie témy o rodine, identite a čase, ktorý sa nedá zastaviť, skonštatovala Pipíšková.
Prípravy diela spájajúceho komédiu, psychologickú drámu i muzikál so živou hudbou, sa začali už na jar tohto roka. Na projekte spolupracovali desiatky ľudí, hudobníci, tanečníci, scénograf aj samotní herci. Hudbu pre muzikál zložil Komorový orchester Júlie Černekovej, choreografie pripravila Broňa Bočáneková, scénu vytvoril Richard Slezák. Významný priestor dostali aj mladí tvorcovia.
Dej muzikálu sa začína kolapsom majiteľa hotela Bernarda, ktorý bojuje nielen o zachovanie budovy, ale aj o vlastnú rovnováhu. Popri ňom divák sleduje rodinné vzťahy a personál hotela, ktorý vytvára pestrú mozaiku charakterov. Hotel Riviéra sa nespolieha len na humor, ale prináša aj vážnejšie témy o rodine, identite a čase, ktorý sa nedá zastaviť, skonštatovala Pipíšková.