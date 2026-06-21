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Divadlo Kontra prinesie festival Adaptácie, pôvodne sa konať nemal
Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria podľa Čižmára k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 21. júna (TASR) - V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa v nedeľu začína 6. ročník festivalu Adaptácie. Realizujú ho vďaka podpore Inštitútu Adama Mickiewicza vo Varšave a pre chýbajúce financie z iných zdrojov bude tento rok v o čosi skromnejšej podobe a dokonca hrozilo, že sa konať vôbec nebude. Pre TASR to potvrdil spoluzakladateľ divadla a herec Peter Čižmár. Zároveň však ubezpečil, že kvalitu sa im podarí zachovať.
Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria podľa Čižmára k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa uskutočnia od nedele do štvrtka 25. júna.
„Joanna Holcgreber, jedna z popredných herečiek Ośrodek Praktyk Teatralnych ‚Gardzienice' súboru, predstaví svoju autorskú verziu Euripidovej hry Elektra. V predstavení pracuje s umením gestikulácie, ktorého korene siahajú až k divadlu starovekého Grécka,“ priblížil Čižmár. Holcgreber povedie aj workshop pre hercov s názvom Cheironómia - telo.
Pre mladších divákov a ich rodičov je určené vystúpenie Teatr Latarnia s inscenáciou Malá pašia alebo Príbeh o psovi Pána Ježiša. „Tento láskavý príbeh o psovi, ktorý sa stretol s Ježišom a stal sa jeho verným spoločníkom, veľkých i malých rozosmeje i dojme,“ dodáva Čižmár.
So svojou najnovšou monodrámou Pán Tadeáš príde do Kontry medzinárodne známy herec Mateusz Nowak. Mickiewiczov epos v jeho podaní ožíva ako dynamický príbeh o vášni, politike a boji za vlastné hodnoty.
„Súčasťou festivalu bude aj slovenská premiéra scénického čítania ‚Niečo o Navaľnom' z pera významného ruského dramatika Michaila Durnenkova. Uvedieme ju v podaní 13 hercov z rôznych častí Slovenska. Autor hry dnes žije v exile a jeho diela sú v Rusku zakázané,“ upozornil Čižmár s tým, že tento originálny, dôležitý a potrebný text pripomína Alexeja Navaľného a hodnoty, za ktoré zaplatil životom.
„Pozývame divákov na spoločné prežívanie divadla najvyššej úrovne - divadla, ktoré dojíma, baví, provokuje k premýšľaniu a otvára témy ľudskej dôstojnosti, slobody a odvahy zostať verný vlastnému presvedčeniu. Využite príležitosť stretnúť výnimočných umelcov, vidieť skvelé predstavenia a tak zároveň podporiť kultúru a nezávislé divadlo,“ uzatvára riaditeľka divadla Kontra Klaudyna Rozhin.
Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria podľa Čižmára k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa uskutočnia od nedele do štvrtka 25. júna.
„Joanna Holcgreber, jedna z popredných herečiek Ośrodek Praktyk Teatralnych ‚Gardzienice' súboru, predstaví svoju autorskú verziu Euripidovej hry Elektra. V predstavení pracuje s umením gestikulácie, ktorého korene siahajú až k divadlu starovekého Grécka,“ priblížil Čižmár. Holcgreber povedie aj workshop pre hercov s názvom Cheironómia - telo.
Pre mladších divákov a ich rodičov je určené vystúpenie Teatr Latarnia s inscenáciou Malá pašia alebo Príbeh o psovi Pána Ježiša. „Tento láskavý príbeh o psovi, ktorý sa stretol s Ježišom a stal sa jeho verným spoločníkom, veľkých i malých rozosmeje i dojme,“ dodáva Čižmár.
So svojou najnovšou monodrámou Pán Tadeáš príde do Kontry medzinárodne známy herec Mateusz Nowak. Mickiewiczov epos v jeho podaní ožíva ako dynamický príbeh o vášni, politike a boji za vlastné hodnoty.
„Súčasťou festivalu bude aj slovenská premiéra scénického čítania ‚Niečo o Navaľnom' z pera významného ruského dramatika Michaila Durnenkova. Uvedieme ju v podaní 13 hercov z rôznych častí Slovenska. Autor hry dnes žije v exile a jeho diela sú v Rusku zakázané,“ upozornil Čižmár s tým, že tento originálny, dôležitý a potrebný text pripomína Alexeja Navaľného a hodnoty, za ktoré zaplatil životom.
„Pozývame divákov na spoločné prežívanie divadla najvyššej úrovne - divadla, ktoré dojíma, baví, provokuje k premýšľaniu a otvára témy ľudskej dôstojnosti, slobody a odvahy zostať verný vlastnému presvedčeniu. Využite príležitosť stretnúť výnimočných umelcov, vidieť skvelé predstavenia a tak zároveň podporiť kultúru a nezávislé divadlo,“ uzatvára riaditeľka divadla Kontra Klaudyna Rozhin.