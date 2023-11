Divadlo K.Spišáka otvorilo senzorickú miestnosť určenú detským divákom

Nitra 16. novembra (TASR) - V Starom divadle Karola Spišáka (SDKS) v Nitre vo štvrtok spustili do prevádzky senzorickú miestnosť. Určená je hlavne pre deti s poruchami autistického spektra, ale aj ďalším detským návštevníkom, ktorí budú potrebovať z akéhokoľvek dôvodu opustiť divadelnú sálu a upokojiť sa.



Ako vysvetlil riaditeľ SDKS Martin Kusenda, senzorická miestnosť je vybavená tak, aby poskytla deťom a ich rodičom súkromie a vďaka farebným, zvukovým či hmatovým podnetom umožnila rozrušenému detskému divákovi upokojiť sa. "Samozrejme, že sme zriadenie a vybavenie miestnosti konzultovali s odborníkmi, ktorí sa deťom venujú," pripomenul Kusenda.



Otvorenie senzorickej miestnosti je súčasťou projektu Vnemovo citlivé divadlo. SDKS sa v ňom zaoberá konceptom divadelnej tvorby, ktorá dokáže zohľadňovať potreby detí s autizmom. "Sme najväčším slovenským divadlom pre deti a mládež a našou povinnosťou je reagovať na to, že detí s poruchami autistického spektra pribúda. Chcú byť začlenené do bežného normálneho života, ku ktorému patrí aj návšteva divadla. Hľadal som divadlá, ktoré ponúkajú služby aj pre týchto divákov. Na Slovensku som ich nenašiel. Existujú hlavne v USA, napríklad v New Yorku či na Broadwayi a v Nemecku, kde sa táto téma tiež otvára," uviedol Kusenda.



Ako zdôraznil, projekt senzorickej miestnosti nie je iba pre deti s poruchami autistického spektra. "Je pre všetky deti, ktoré môžu v nejakej chvíli to divadelné predstavenie neprijať, reagujú plačom alebo nejako inak. Nemusia sa tu potom prechádzať vo foyeri, ale aj s rodičmi využijú túto miestnosť, aby sa upokojili v bezpečnom príjemnom zázemí," doplnil Kusenda.



Krstnou mamou projektu je herečka Eva Večerová, ktorá sa už viac ako 26 rokov angažuje v pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra v Nitre. Zriadenie senzorickej miestnosti v SDKS uvítala. "Deti s autizmom potrebujú svojský prístup a psychologická pomoc a pomoc okolia je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že tieto deti nie sú choré, sú len iné, majú svoj svet," skonštatovala.



Podľa jej slov je dôležité, že v divadle budú mať k dispozícii miestnosť, v ktorej sa môžu upokojiť, ak by mali v hľadisku nejaký problém. "To dieťa sem môže prísť, bude v uzavretom priestore, kde nebude nikým rušené. Oni majú svoj svet, ktorý my ostatní neraz veľmi ťažko chápeme. Často napríklad nechcú dovoliť, aby sa ich niekto dotýkal, ale oni sa, naopak, dotýkať potrebujú. Preto je pre ne takáto senzorická miestnosť plná farieb a rôznych dotykových predmetov a povrchov veľmi vhodná," povedala Večerová.