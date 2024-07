Divadlo Na skok uvedie inscenáciu Matka od Júliusa Barča-Ivana

Raslavice 3. júla (TASR) - Obnovenú inscenáciu Matka od Júliusa Barča-Ivana uvedie po troch rokoch divadelný súbor Na skok z Raslavíc. Premiéra sa uskutoční 14. júla v divadelnej sále domu kultúry v Raslaviciach. TASR o tom informoval vedúci súboru Martin Bašista.



Ako povedal, príbeh milujúcej matky patrí medzi vrcholné diela slovenskej medzivojnovej drámy. "Každý nesie svoj kríž, ale ten jej je ťažší. Nie je jednoduché vidieť, čo prinesie budúcnosť. Matky sú všetky rovnaké. Chcú pre svoje deti to najlepšie, aj keby ich to malo stáť život. Slovenská klasika je v dnešnej dobe pomerne nedoceňovaná, avšak predostiera nadčasové problémy," uviedol Bašista.



Pôvodná inscenácia z roku 2019 bola podľa jeho slov debutovým predstavením divadla Na skok. Účinkovali v nej študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, jeho spolužiaci. "Zároveň išlo aj o moju režijnú prvotinu. Toto naštudovanie bolo medzi divákmi od začiatku veľmi obľúbené, o čom svedčia vypredané reprízy. Zožalo aj významné úspechy počínajúc Festivalom amatérskych divadiel v Košiciach. Získalo cenu za hereckú súhru na celonárodnej prehliadke kresťanského divadla Gorazdov Močenok a prebojovalo sa postupovými kolami až na Scénickú žatvu v roku 2020, keď jeho životnosť narušil COVID-19," povedal Bašista.



Motiváciou obnoveného naštudovania je podľa neho kombinácia osobnostného rastu a nostalgie. Počas piatich rokov sa v súbore vyprofilovala ideálna hlavná predstaviteľka. "V živote by som nepovedala, že dostanem takúto rolu. Som vďačná, že môžem hrať po boku svojho brata, ktorý mi bude hrať syna. Myslím si, že táto inscenácia nás ešte viac zblíži," uviedla Timea Bučková.



Ako pokračoval Bašista, režijný koncept ostal viac-menej nezmenený, i keď niektoré situácie majú nové čítanie. "Samozrejme, scénografia prejde istými zmenami, a to hlavne mobiliár. Keďže technika napreduje, svietenie bude iné. Podstatnou zmenou budú nové kostýmy, keďže sme pôvodne hrali v originálnych kúskoch, ktoré si vážime a nechceme ich naďalej ničiť. Je dôležité mať v repertoári slovenskú klasiku. Medzi všetkými zahraničnými autormi je pre nás toto predstavenie istým pocitom domova, niečoho, čo je nám vlastné," dodal Bašista.