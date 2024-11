Divadlo Na skok uvedie inscenáciu Prečo ženy vraždia

Raslavice 4. novembra (TASR) - Divadelný súbor Na skok uvedie v slovenskej premiére hru Prečo ženy vraždia. Inscenácia v preklade a úprave Martina Bašistu a Tímey Bučkovej je podľa ich slov modernou tragikomédiou inšpirovanou seriálom Marca Cherryho a zároveň originálnou adaptáciou na miestne pomery. Premiéra sa uskutoční 17. novembra o 19.00 h v kultúrnom dome v Raslaviciach.



"Po rokoch, počas ktorých sme sa venovali overeným klasikom ako Čechov, Schiller, Thomas Moore, Július Barč-Ivan či Shakespeare, sme sa rozhodli, že je čas pokúsiť sa o niečo riskantnejšie, náročnejšie. Komédie s veľkým obsadením nie sú pre ochotníkov jednoduché, ale verím a nádejam sa, že sme na to pripravení po všetkých stránkach," vysvetlil vedúci súboru a režisér inscenácie Martin Bašista.



Hra podľa jeho slov skúma hlboké, často skryté túžby a frustrácie žien z malomestskej spoločnosti a kladie si otázku, čo sa stane, keď sa tieto potláčané emócie dostanú na povrch. "S humorným nádychom a dávkou cynizmu predstavuje príbeh o tom, ako neviditeľné ženy naberajú odvahu postaviť sa osudu a získajú moc, ktorá im bola doteraz upieraná," doplnil Bašista s tým, že časť dialógov sa odohráva v šarištine, čo jej dodáva autentický lokálny kolorit.



"Pre mňa je to jedna z tých úloh, kde sa humorné a vážne prvky perfektne prelínajú. Juraj je na prvý pohľad jednoduchý dedinský veterinár, ale jeho vnútorný svet je plný konfliktov a tajomstiev. Hra mi umožnila skúmať, ako sa muž môže vysporiadať s pocitom viny a zároveň ochranou svojich blízkych, čo je fascinujúca výzva. A samozrejme, práca s miestnym nárečím je pre mňa vždy zábavná," povedal Marián Mach, ktorý stvárňuje veterinára Juraja Dlhého.



"Pre mňa je Anna fascinujúcou postavou, pretože jej motivácie sú hlboké a často protichodné. Byť súčasťou tejto premeny na javisku je vzrušujúce. Pracovať v šarištine dáva postave ešte väčšiu autenticitu a verím, že to diváci ocenia," povedala Tímea Bučková, ktorá hrá veterinárovu manželku Annu Dlhú.



O scénu a kostýmy sa postarala Hana Vernerová, ktorá mieša tradičné, autentické prvky s moderným odevom. "Zámerne pracuje s gýčom, čo dodáva inscenácii hravosť a zároveň poukazuje na vrstvy malomestskej kultúry. Scéna pôsobí ako dvojizbový byt s valčekovanými stenami, ktorý je zariadený retro nábytkom," priblížil Bašista a doplnil, že svetelný dizajn Lukáša Luxa dotvára atmosféru scény pomocou jemných prechodov svetla, ktoré podčiarkujú emocionálne napätie.